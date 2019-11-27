«Класику майбутньго» від українського художника покажуть у Чорногорії

Виставка сучасного мистецтва «Класика майбутнього» українського художника Олександра Удри відкриється у Подгориці 28 листопада.

Про це Укрінформу повідомила президент Асоціації по розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко.

«28 листопада в Чорногорії відкриється виставка сучасного українського мистецтва "Класика майбутнього", яка триватиме до 22 грудня. Виставка присвячена питанням екології та відповідального споживання, що особливо співзвучно цій екологічної країні. Автор - український художник UDRA (Олександр Удра). Проєкт організований Асоціацією по розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії», - зазначила Тетяна Колесниченко.

Як повідомляється, проєкт засновано ТЦ «Домосфера». Виставка «Класика майбутнього» включає в себе художні образи, що відображають тенденції сучасного суспільства: естетичність, екологічність та відповідальне споживання. Експозиція складається з чотирьох розділів: «Інша планета», «Віртуальна реальність», «Паралельний світ», «Майбутнє».

На полотнах представлені образи сучасного мистецтва, що поєднують прогресивний розвиток суспільства і застереження про те, що може статися, якщо не йти по шляху відповідального споживання і завбачливого ставлення до екології. «Пошук інших планет може стати необхідністю; простими і зараз доступними радощами, як пробіжка, здорова їжа або відпочинок на морі можна буде насолодитися тільки у віртуальній реальності; чисте повітря стане рідкістю, а особистість людини буде міститися в андроїдні тіла, бо людство втратить дітородну функцію. Це фантазії на тему сьогодення, яке завтра може стати реальністю», - розповідається про проєкт.

Для створення образів обирались вироби підприємств, які дотримуються екологічних принципів виробництва: використання вторинної деревини та сухих дерев, фарб на водній основі, проектування меблів та упаковки, що піддається повторній переробці, використання сонячної енергії, організація практично безвідходного процесу, у якому із залишків сировини виготовляють посуд, іграшки, декор тощо.

Як повідомляється, нещодавно проєкт з великим успіхом експонувався в Національному музеї Тараса Шевченка, критики та медіа назвали його новим напрямом в сучасному мистецтв.

Загалом виставка триватиме з 28 листопада до 11 грудня «Класика майбутнього» експонуватиметься в одному з найважливіших центрів мистецтва країни - Арт-павільйоні Асоціації образотворчих художників Чорногорії в столиці Подгориці.

З 12 по 22 грудня експозиція відкриється у Галереї Культурного центра "Nikola Djurkovic" в культурної столиці Чорногорії Которі.

Художні образи проекту розроблено за ініціативи ТЦ Домосфера.

Створений промоушен і продакшен STUDIORAR.

Автор – художник і режисер UDRA (Олександр Удра).

Фото: надане організаторами проєкту