У Канаді триває Національний тиждень обізнаності про Голодомор від Конгресу українців Канади

Конгрес українців Канади (КУК) проводить щорічний Національний тиждень з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні.

Про це йдеться на сторінці КУК у Facebook.

«Конгрес українців Канади 18-24 листопада проводить щорічний Національний тиждень з підвищення обізнаності про Голодомор з нагоди відзначення 86-х роковин Голодомору – геноциду голодом у 1932-33 рр.», - йдеться у дописі.

У рамках Тижня Конгрес українців Канади проводить в усіх провінціях країни заходи, присвячені Голодомору.

Як зазначається на сайті КУК, пам’ятні заходи відбулися або пройдуть, зокрема, в Альберті (23 листопада), Калгарі (22 листопада), Едмонтоні (23 листопада), Британській Колумбії (24 листопада), Галіфаксі (23 листопада), Вікторії (30 листопада), Манітобі (17-28 листопада), Онтаріо (23 листопада), Саскачеван (17 листопада), Квебек (23 листопада).

У рамках Тижня в українських культурних центрах та церквах, парках, музеях відбудуться поминальні служби, демонстрації фільмів про Голодомор, лекції, благодійні роздачі продуктів тощо.

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Фото: Укрінформ, UCC National - Ukrainian Canadian Congress у Facebook