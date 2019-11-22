СКУ закликав міжнародну спільноту визнати правду про злочин Голодомору

Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди 86-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні закликав міжнародну спільноту вшанувати жертв трагедії та визнати правду про цей злочин сталінського режиму.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців (СКУ) та 20-мільйонна українська діаспора закликають міжнародну спільноту приєднатися до українців у всьому світі у вшануванні жертв Голодомору та у визнанні правди. Злочин Голодомору та мотиви злочинця, яким є тоталітарний режим Сталіна, добре задокументовані. І тому кожна людина вільного світу, яка поділяє основні людські права та свободи, зобов'язана враховувати уроки Голодомору та захищати демократичні принципи й цінності», - йдеться у повідомленні.

Нагадується, що у суботу, 23 листопада, українці всього світу запалять у своїх будинках свічки пам’яті з молитвою за жертв Голодомору-геноциду, заподіяного проти українського народу в намаганні знищити українську національну ідентичність.

«Свічка об'єднує нас у зобов’язанні пам’ятати та поширювати історію про Голодомор, невтомно працюючи над визнанням Голодомору геноцидом українського народу кожною державою світу. У 1932-33 рр., у розпал свідомо спланованого голоду, який забрав мільйони невинних життів, лише деякі мали сміливість говорити правду. Однак мало хотів про це слухати. У 2019 р. ми вже не можемо терпіти страх перед цією правдою», - наголосили в СКУ.

Зазначається, що, «попри довголітні намагання комуністичної влади знищити український народ, а також нинішні спроби інших сил дезінформувати та стерти з людської пам’яті злочини Голодомору, український народ знову і знову демонструє свою рішучість у подоланні викликів проти гідності нації та її невід’ємних прав».

«У суботу, 23 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, помолімось за кожного, хто загинув під час цього геноциду. Нехай же свічка, яка пломеніє у нашому вікні, нагадує світу про минуле та є маяком надії для всіх пригноблених сьогодні народів», - наголосили в СКУ.

У Світовому конґресі українців пропонують українцям у світі вшанувати жертв Голодомору хвилиною мовчання та молитвою, запалити свічку пам’яті у своєму домі та взяти участь у пам’ятних заходах та панахидах у вашій громаді.

«Нехай же наша пам’ять про жертви Голодомору буде вічною», - наголосили в СКУ.

Як відомо, День пам’яті жертв голодоморів відзначають щороку в четверту суботу листопада. В Україні з цієї нагоди проходять жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку». Пам'ять жертв голодоморів вшановують також українці у світі.

Традиційно у четверту суботу листопада о 16:00 пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві.

Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію «Свічка у вікні», запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.