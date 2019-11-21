У Сан-Паулу пройдуть вечір пам’яті та виставка про Голодомор в Україні

У Сан-Паулу 24 листопада відбудеться низка заходів до 86-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це Укрінформу повідомили у Консульстві України в Сан-Паулу.

«Тематична виставка, панахида та вечір пам`яті до роковин Голодомору в Україні 1932-1933рр - геноциду, спричиненого штучним голодом, відбудуться 24 листопада о 9:45 у приміщенні Культурного центру Головпоштамту Сан-Паулу», - проінформували у Консульстві.

Зазначені заходи відбудуться у рамках виставки «Україна та її тисячолітнє мистецтво», яка наразі триває в Сан-Паулу.

Як повідомляв Укрінформ, виставка «Україна та її тисячолітнє мистецтво» відкрилася на початку листопада. Вона розповідає про культуру, мистецтво, туристичний потенціал, найважливіші події в історії України, у тому числі й трагічні. У рамках цієї експозиції також розміщено інформацію про Голодомор 1932-33 рр. в Україні.

Експозиція демонструватиметься в приміщенні Centro Culturaldos Correios до 7 січня 2020 року.

Фото: Укрінформ, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу у Facebook