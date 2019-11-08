У Сан-Паулу відкрилася виставка про Україну
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Укрінформ
Виставка «Україна та її тисячолітнє мистецтво» відкрилася у бразильському Сан-Паулу.
Про це повідомляє Консульство України у м.Сан-Паулу у Facebook.
«Це був день надзвичайного хвилювання, гордості за Україну та всю нашу націю тут, в Сан-Паулу. Ця подія, завдяки зусиллям Почесного Консула України у Сан-Паулу Жорже Рибки та його дружини Марсії Рибки й усіх, хто був причетний до організації сьогоднішньої виставки, стала реальністю», - йдеться у дописі.
У відкритті експозиції взяла участь Консул України в Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова.
Вона триватиме упродовж двох місяців до 7 січня 2020 року.
Відео: Maurício Coutinho