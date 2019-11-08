У Сан-Паулу відкрилася виставка про Україну

Виставка «Україна та її тисячолітнє мистецтво» відкрилася у бразильському Сан-Паулу.

Про це повідомляє Консульство України у м.Сан-Паулу у Facebook.

«Це був день надзвичайного хвилювання, гордості за Україну та всю нашу націю тут, в Сан-Паулу. Ця подія, завдяки зусиллям Почесного Консула України у Сан-Паулу Жорже Рибки та його дружини Марсії Рибки й усіх, хто був причетний до організації сьогоднішньої виставки, стала реальністю», - йдеться у дописі.

У відкритті експозиції взяла участь Консул України в Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова.

Виставка розповідає про культуру, мистецтво, туристичний потенціал, найважливіші події в історії України, у тому числі й трагічні (про Голодомор тощо).

Вона триватиме упродовж двох місяців до 7 січня 2020 року.

«Приходьте і дізнайтеся більше про Україну. Це надзвичайна можливість познайомитись з нашою історією без виїзду за межі Бразилії, у надзвичайному приміщенні Centro Culturaldos Correios», - зазначається у дописі. Фото: Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу, Maurício Coutinho

Відео: Maurício Coutinho