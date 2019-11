В Узбекистані відзначили найстаранніших учнів української школи

Українські діпломати в Узбекистані та учні української недільної школи м.Ташкента днями написали ХІХ Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Найстаранніші школярі також отримали відзнаки з нагоди завершення першої навчальної чверті, повідомило Посольство України в Узбекистані у Facebook.

«Учні української недільної школи м.Ташкента разом із працівниками Посольства України відзначили День української писемности та мови й долучилися до мільйонів українців, написавши Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Крім того, в українській недільній школі завершилась перша навчальна чверть. Найуспішніші та найстаранніші учні були відзначені похвальними листами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада, напередодні Дня української писемності та мови, у різних країнах світу українські дипломати, представники українських громад, українських шкіл за кордоном, діаспоряни та іноземці, що вивчають українську, приєдналися до написання ХІХ Всеукраїнського національного радіодиктанту національної єдності.

Зокрема, до акції долучилися в Туреччині, Латвії, Лівані, Алжирі, Тунісі, Молдові, Португалії, Північній Македонії, Кенії, ОАЕ, Бразилії, Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.

Читайте також: В Австралії обрали найулюбленіше українське слово

Фото: сторінки Embassy of Ukraine in the Republic of Uzbekistan, Республиканский Украинский Культурный Центр "Славутич" у Facebook