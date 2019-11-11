В Австралії обрали найулюбленіше українське слово

У конкурсі на найулюбленіше українське слово, оголошеному Посольством України в Австралії до Дня української писемності та мови, перемогло слово "мрія".

Про це українське диппредставництво оголосило на своїй сторінці у Facebook.

"Щиро дякуємо усім, хто долучився до нашого конкурсу з вибору найближчого українцям в Австралії українського слова. Було надзвичайно приємно дізнатися, скільки красивих і соковитих слів ви знаєте. За умовами конкурсу перемогло слово МРІЯ, запропоноване Natalya Nechepurenko, яке набрало найбільше вподобайок", - йдеться у дописі.

Зазначається, що найбільш повторюваними у коментарях були слова, пов’язані з родиною, різновидами кохання тощо. "Звичайно ж, у добрій українській компанії не можна обійтися й без "зради", але перемогла "мрія", тому у спілкуванні з вами Посольство послуговуватиметься саме цим словом", - зазначили у дипустанові.

Як повідомляв Укрінформ, Посольство України в Австралії минулого тижня запросило українців "зеленого континенту" взяти участь в акції "Найулюбленіше українське слово" до Дня української писемності та мови. Усіх охочих закликали зазначати у коментарях під дописом диппредставництва у Facebook "найсмачніші, найкрасивіші, найцікавіші, найсмішніші чи навіть найменш зрозумілі українські слова" і біля варіантів інших учасників ставити уподобайки. За їх кількістю й планувалося визначити найпопулярніше українське слово в Австралії, яке, за умовами акції, якомога частіше використовуватиметься у дописах Посольства та спілкуванні з українцями Австралії.

Місцеві українці залюбки поділилися своїми улюбленими словами. Серед них: мрія, лелека, телятко, колискова, кохання, кохана, бурячки, кошеня, поросятко, смерека, матуся, криївка, паляниця, плекати, мальовничий, серпанок, затишок, горнятко, незабаром, вподобайка, здибанка, ослінчик, мереживо, сало, борщ, щебет, злагода, довіра, дівчина, красуня, кришталь, жіночка, полум’я, злагода, довіра тощо.

Дописувачам також сподобалися вислови "хай йому грець", "йому буде непереливки" і навіть "українська – це сексуально".

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.