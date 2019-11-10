Єдність діаспори необхідна для перемоги над агресором - генконсул України в Нью-Йорку

Організації українців за кордоном зміцнюють згуртованість та зв’язки з батьківщиною, що є вкрай важливим для боротьби з російською агресією.

Про це заявив генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, передає власний кореспондент Укрінформу.

Генконсул узяв участь у відзначенні 70-річчя осередку Спілки української молоді імені полковника Євгена Коновальця в Ньюарку – Ірвінгтоні, штат Нью-Джерсі.

На святкуванні, що відбулося в Українському народному домі в Ірвінгтоні, зібралися майже три сотні представників діаспори з навколишніх міст.

70-річчя осередку СУМ імені Коновальця, Нью-Джерсі / Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

«Такі заходи засвідчують, що українці зберігають єдність, яка так необхідна для наближення перемоги над російським агресором. Організації українців зміцнюють згуртованість та зв’язки з батьківщиною», - наголосив Голубов.

Єдність, за його словами, «допомагає нам вистояти, всупереч підступним намірам ворога».

Як розповіла кореспондентові Укрінформу «головна верхівня» осередку імені Євгена Коновальця Ліля Бас, яка 20 років мешкає у США, нині до організації належать близько півсотні дітей віком від 4 до 17 років. Щоп’ятниці вони відвідують заняття, де вивчають українську мову, історію, традиції. Влітку влаштовуються спеціальні табори.

Своєю чергою голова осередку Михайло Шпильський нагадав, що Спілка української молоді була створена 1925 року для протидії комуністичній ідеології.

«Відродившись у США 1949 року, вона стала центром гуртування українців», – зазначив Шпильський.