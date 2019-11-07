В Університеті Колумбія в Нью-Йорку говоритимуть про формування української діаспори на Заході

Інститут Гаррімана при Університеті Колумбія в Нью-Йорку запрошує 12 листопада на зустріч з італійським науковцем Симоном Аттіліо Беллецца, де говоритимуть про формування української діаспори на Заході у ХХ столітті.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

"Будь ласка, приєднуйтесь до програми українознавства в Інституті Гаррімана при Університеті Колумбія в Нью-Йорку для участі у презентації Симона Аттіліо Беллецци (Неаполітанський університет імені Фридриха II). Під час лекції "Що таке українська діаспора? Формування транснаціональної ідентичності упродовж ХХ століття» буде представлено історію формування загальної української діаспорної спільноти на Заході, аналізуючи три основні напрямки: Канаду, США та Австралію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що існування єдиної української діаспори піддавалося сумніву в минулому, оскільки українські громади в різних країнах розробили різні способи збереження своєї української культурної спадщини. Незважаючи на ці відмінності, українці прагнули до розбудови та збереження ширшої громади, особливо після революції в Росії 1917 року.

"Симон Беллецца розповість про ці спроби, показавши, що умови мігрантів сприяли розвитку гнучкої та транснаціонального та національного способів самоідентифікації, що дозволило людині бути одночасно повноправним громадянином своєї нової країни та членом більш широкого міжнародного співтовариства. Це тягне за собою переформулювання визначення діаспори. Переказуючи історію українських громад за кордоном, Беллецца покаже, що формування діаспорної спільноти було не неминучим наслідком, а результатом конкретних умов, політичного руху та навіть індивідуального внеску", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться у приміщенні Інституту Гаррімана (The Harriman Institute at Columbia University) за адресою: 420 West 118th Street, 12th Floor, Нью-Йорк 10027. Початок о 12:00.

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Як зазначається, Симон Аттіліо Беллецца - доцент кафедри новітньої історії в Неаполітанському університеті імені Фридриха II – одному з найстаріших у світі. Спеціалізується на радянській та українській історії. Був слухачем кліькох унівеситетів (зокрема, Українського наукового інститутут Гарвардського університету, Університету Колумбія в Нью-Йорку, Уніврситету Торонто, Університету Монаша в Австралії, Центру перспективних досліджень у Софії). Його докторська дисертація присвячена українській тематиці. Науковець вивчав також рух шістдесятників. Наразі Симон Беллецца працює над історією української діаспори ХХ століття на Заході. Його остання публікація - "Транснаціоналізація" українського інакомислення: українські студенти Нью-Йорка та захист прав людини (1968-1980)".

Фото: The Harriman Institute at Columbia University‎ у Facebook