У ліванському Біблосі відкриються українські мовні та мистецькі курси

У ліванському місті Біблос 8 листопада відкриються мовні та мистецькі курси Культурного центру Української громади в Біблосі.

Передуватиме цьому написання усіма охочими Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, повідомляється на сторінці події у Facebook.

«До Дня української писемності та мови Українське радіо проводить щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності". Посольство України в Лівані та Громада українців Лівану запрошують приєднатися до цієї акції усіх охочих», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що написання диктанту відбудеться у Біблосі – ймовірно, «найстародавнішому місті світу, де зародилася фінікійська писемність, від якої бере свій початок і українська мова».

«Після диктанту відбудеться урочисте відкриття мовних та мистецьких курсів Культурного центру Української громади в Біблосі та протокольний захід "Дружній келих", - додається в анонсі.

Для участі у заходах усіх охочих запрошують 8 листопада 2019 р. до Муніципального культурного центру Біблоса, початок о 10:00.

Як повідомляється на сторінці Посольства України в Лівані у Facebook, 5 листопада, Посол України в Лівані Ігор Осташ та керівництво і активісти Громади українців Лівану (І.Висота, К.Кабріт, Н.Зейнун та Ф.Лахуд) обговорили питання підготовки проведення диктанту національної єдності та відкриття мовних та мистецьких курсів Культурного центру Української громади в Біблосі.

Фінікійська писемність — одна з перших зафіксованих в історії людства систем фонетичної писемності. З'явилася близько XV століття до н. е. та стала родоначальницею більшості сучасних алфавітних і деяких інших систем писемності. Станом на 21 сторіччя практично всі алфавітні писемності світу (за винятком японської кани і корейської писемності хангиль) мають коріння саме у фінікійській писемності.

Від фінікійського алфавіту, зокрема, походить грецький алфавіт, від візантійського варіанту якого бере початок кирилиця, від якої, у свою чергу, походить український алфавіт.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані у Facebook