Міжнародна літня школа україністики "Крок до України" запрошує учасників

ХІІІ Міжнародна літня школа україністики "Крок до України" Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету "Львівська політехніка" запрошує учасників до реєстрації.

Про це йдеться на сторінці Крок до України - МІОК у Facebook.

"Хочеш творчо вивчати українську мову? Тобі на Міжнародну літню школу україністики МІОК "Крок до України". Тут щороку нові майстер-класи. Реєструйся на https://bit.ly/2yUtFTe", - йдеться у дописі.

Міжнародна літня школа україністики у Львові запрошує на навчання усіх, хто цікавиться українською мовою та культурою. Заняття відбуватимуться 13 – 26 липня 2020 р.

Як зазначається у соцмережі, реєстрація триватиме до 13 травня 2020 р. Охочих просять не зволікати, адже кількість місць обмежена.

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Після визначення рівня володіння мовою учасники школи, зокрема, пройдуть навчальний курс української мови, візьмуть участь у майстер-класах, побувають на екскурсіях тощо. Наприкінці кожен учасник отримає сертифікат.

Фото: сторінка Крок до України - МІОК у Facebook