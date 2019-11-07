Міжнародна літня школа україністики "Крок до України" запрошує учасників
Про це йдеться на сторінці Крок до України - МІОК у Facebook.
"Хочеш творчо вивчати українську мову? Тобі на Міжнародну літню школу україністики МІОК "Крок до України". Тут щороку нові майстер-класи. Реєструйся на https://bit.ly/2yUtFTe", - йдеться у дописі.
Міжнародна літня школа україністики у Львові запрошує на навчання усіх, хто цікавиться українською мовою та культурою. Заняття відбуватимуться 13 – 26 липня 2020 р.
Як зазначається у соцмережі, реєстрація триватиме до 13 травня 2020 р. Охочих просять не зволікати, адже кількість місць обмежена.
Після визначення рівня володіння мовою учасники школи, зокрема, пройдуть навчальний курс української мови, візьмуть участь у майстер-класах, побувають на екскурсіях тощо. Наприкінці кожен учасник отримає сертифікат.
Фото: сторінка Крок до України - МІОК у Facebook