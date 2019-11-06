Українська мисткиня популяризує писанкарство у Кремнієвій долині

Українська художниця Софія Огородник, шо мешкає у Кремнієвій долині в США, проводить майстер-класи з писанкарства, а серед її учнів - працівники Facebook та інших всесвітньо відомих компаній.

Про це розповідає Голос Америки.

"Писанка – найкраща подруга Софії Огородник. Щодня жінка бере писачок у руки і медитує, малюючи нові орнаменти», - йдеться у сюжеті.

Текстильщиця за першою освітою, мисткиня інтерпретувала й адаптувала для писанкарства візерунок «Дерево життя», який зазвичай використовують у килимарстві. Творчий винахід Софії – писанка, на якій «Гаряче серце».

З писанкарством майстриня уперше познайомилася у шкільні роки у Львівській художній школі імені Олекси Новаківського.

У Львові Софія Огородник працювала художницею по текстилю та викладала у художній школі. П’ять років тому разом із чоловіком-програмістом перебралася до Кремнієвої долини. Там вона познайомилася з місцевими українками і запропонувала безкоштовні майстер-класи з писанкарства.

Ці заняття учасникам дуже сподобалися, і Софію все частіше стали запрошувати проводити майстер-класи, на які стали також приходити не лише українці.

А у квітні навчити писанкової магії Софію Огородник запросили українські працівники Facebook - відомої соціальної мережі й однойменної компанії, що володіє нею. Майстер-клас організували у приміщенні офісу компанії.

Платні майстер-класи майстрині – це благодійні заходи. Зібрані гроші мисткиня передає до благодійних фондів допомоги важкохворим дітям в Україні.

У планах удожниці - провести майстер-клас у Стенфордському університеті, а також для працівників таких великих компаній, як Google та Apple.

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Як відомо, Кремнієва долина (англ. Silicon Valley) — регіон у штаті Каліфорнія (США), що позначає південну частину території затоки Сан-Франциско. Відзначається значною щільністю високотехнологічних компаній (комп'ютери та їх комплектуючі (особливо мікропроцесори), програмне забезпечення, мобільний зв'язок, біотехнології тощо).

Відео: Голос Америки