Українка перемогла у популярному кулінарному телешоу в Канаді

Українка Наталія Шевченко з Едмонтона стала переможницею Третього сезону популярного канадського кулінарного телешоу The Great Canadian Baking Show.

Про це 33-річна переможниця, яка здобула титул "Найкращий пекар-аматор Канади" (Best Amateur Baker in Canada) написала на своїй сторінці у Facebook.

«Не можу повірити, що моя мрія справдилася і я перемогла у Третьому сезоні The Great Canadian Baking Show! Важко описати, яка я щаслива! Я схвильована і надзвичайно рада, що мала змогу отримати такий досвід (участі у шоу – ред.)», - написала Наталія у соцмережі.

Вона подякувала організаторам і суддям шоу за поради, отриманий досвід і підтримку; родині і шанувальникам, усім, хто підтримував її в Канаді та Україні. А своїм друзям-конкурсантам переможниця побажала успіхів у пекарській справі.

«Моя кулінарна подорож була довгою, починаючи з України та моїх мами з бабусею. Тепер я маю канадійську маму і чудового чоловіка, які підтримують мене і допомагають. Сподіваюсь, що і надалі робитиму свій внесок у мою нову канадійську культуру, просуваючи Україну, зростаючи в Канаді з новим бізнесом та роблячи більше випічки!», - написала українка.

Наталія зауважила, що перемога в шоу переконала її, що все можливе для будь-кого, якщо наполегливо працювати і щосили прагнути успіху.

Як повідомляв Укрінформ, третій сезон шоу The Great Canadian Baking Show стартував на телеканалі СВС 18 вересня. Серед 10 учасників була українка Наталія Шевченко з Едмонтона. У вересні вона стала першим зірковим кондитером шоу.

В одному з інтерв'ю Наталія розповідає, що багато тренувалася для участі у шоу, аби «розповісти свою українську історію шляхом презентації своєї випічки». Живучи в Едмонтоні, де є потужна українська діаспора, дівчина почувається як удома. «Я бачу, що українська культура є частиною культури Канади. Я з гордістю називаю Альберту моїм канадським домом», - каже кулінарка.

Свій стиль випічки українка визначає як вишуканий східноєвропейський. Коронною стравою дівчини є торт «Медовик» з медових бісквітів і сметани. «Цей торт нечасто можна скуштувати в Канаді, і як тільки люди його пробують, він перетворюється на їх фаворита», - розповідає кондитерка.

Зазначається, що Наталія виросла в Україні, і випічка була важливою частиною в її родині. Дівчина змалку навчилася готувати за традиційними українськими рецептами. Наталія робить технічно складні торти, спеціалізується на хлібі та любить працювати з тістом.

До Канади українська кондитерка перебралася три роки тому, після того, як познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. А участь у канадському кулінарному шоу назвала здійсненням своєї мрії.

Як відомо, The Great Canadian Baking Show – це кулінарне телешоу, прем’єра якого відбулася 1 листопада 2017 року на телеканалі СВС. Конкурс є адаптацією британського серіалу The Great British Bake Off, який виходить в Канаді під назвою The Great British Baking Show.

Для шоу із сотень охочих обирають 10 кулінарів-аматорів на змагання з метою визначення найкращого з найкращих. У кожному епізоді три раунди. Судді оцінюють та коментують представлені страви і вирішують щотижня, хто з конкурсантів гідний отримати «зіркове» звання, а хто відправиться додому. У підсумку залишаються три учасники, які змагатимуться за перемогу в телеконкурсі.

Наталію під час конкурсу підтримували українці Канади і щиро привітали з перемогою. «Вітаємо Наталію, чий талант привів її до перемоги у The Great Canadian Baking Show!», - зазначається на сторінці Конгресу українців Канади (КУК) у Facebook.

Фото: сторінки UCC National - Ukrainian Canadian Congress, Natikul Sweets Nata Shevchenko, Michael Thomas у Facebook