У Казахстані пройшов український кулінарно-музичний вечір

Українську музику і кухню презентували на кулінарно-музичному вечорі в м.Нур-Султан.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

«Листопад в м.Нур-Султан почався з кулінарно-музичного вечора від Посольства України в Республіці Казахстан на майданчику редакції "WE". Захід передбачав дегустацію українських традиційних страв(голубці, лизні у торбі, деруни, крученики, млинці та багато іншого), які приготували дружини дипломатів Посольства та ресторан української кухні м.Нур-Султан «Мельниця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «на десерт» Посол України в Казахстані Іван Кулеба провів майстер-клас з ліплення вареників з вишнями. Гості отримали можливість повправлятися у приготуванні цієї української страви та взяти додому упаковані смаколики з рецептами.

Українські та казахські пісні, які стали музичним супроводом вечора, забезпечив дует казахських народних інструментів кобиз і жетиген.

До заходу долучился представники креативної молоді м.Нур-Султан та казахстанські блогери.

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Фото: Посольство України в Республіці Казахстан у Facebook

Відео: weproject.media