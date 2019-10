У проєкті з підтримки українських лікарень розповіли про допомогу від українців США і Канади

Українців Північної Америки та міжнародний гуманітарний проєкт Support Hospitals in Ukraine пов’язує кількарічна співпраця.

Про початок співробітництва і допомогу від діаспорян США і Канади розповів волонтер, співзасновник та координатор проєкту Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України Віталій Дубіль у Facebook.

«Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України - це міжнародний гуманітарний проект, метою якого є об'єднання зусиль українців за кордоном для допомоги рідній країні. Співробітництво з українцями, що живуть в США та Канаді, є чудовим прикладом цього», - наисав Дубіль.

За його словами, започаткований влітку 2014 року в США, гуманітарний проєкт почав співробітництва з українцями Канади в 2016 році. Лідером розвитку співпраці з місцевими громадою виступив відомий український громадський діяч та волонтер в Торонто Ігор Козак (Ihor Kozak). «Пам'ятаю наші перші переговори (вірніше сказати - консультації) щодо співробітництва ще 3-4 роки тому: "Ми вас підтримаємо в міру наших можливостей". Ще можна було читати між рядків: « можете розрахувати на українців в Канаді», - написав Дубіль.

З цього і почалося співробітництво Support Hospitals in Ukraine з місцевою діаспорою. «Спочатку це була Ліга українців Канади (League of Ukrainian Canadians), яка частково покрила витрати нашого вантажу, відправленого в 2016 році. У квітні 2019 р., коли моя команда почала підготовку до відправки відразу двох 40-футових контейнерів з вартістю гуманітарного медичного вантажу трохи більше $1 млн, ми отримали підтвердження від Фонду друзів Збройних сил України (Friends of Ukraine Defense Forces Fund, Торонто) про готовність покрити чверть витрат одного з двох контейнеру (іншу частину витрат доставку контейнеру покрив ГО United Help Ukraine, а весь другий контейнер - Союз Українок Америки). За нашою домовленістю з Фондом, беручи до уваги напрямок їхньої роботи та пріоритети, їх підтримка спрямовувалась на доставку вантажу для Житомирського реабілітаційного центру ветеранів ФОНД Братів Кузьміних/Kuzminykh Oleh & Sergiy Fund», - розповів Дубіль.

Він зазначив, що цього тижня був доставлений медичний вантаж в реабілітаційний центр в Житомирі. «Беручи до уваги специфіку центру - реабілітація військових - відповідно був підібраний вміст гуманітарного вантажу: спеціалізовані меблі, зігріваючий препарат для терапії, трейдміл, стимулятор нервів, веси, стетоскоп, крісла-каталки та ходуни для дорослих та багато іншого. Вміст вантажу був переданий реабілітаційному центру безкоштовно», - розповів волонтер.

Він висловив велику подяку партнеру проєкту Support Hospitals in Ukraine в Україні - МБФ "Сприяння Розвитку Медицини" та особисто Олегу Овечко (Oleg Ovechko) за координацію роботи в Україні, а також волонтеру Олегу Кутовому (Oleh Kutovyi) за координацію роботи в м. Житомир.

За словами Дубіля, уся робота в рамках проєкту Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України виконується виключно на волонтерських засадах.

Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням: www.uahospitals.org.

Підтримати проєкт: www.uahospitals.org/donate (all donations are tax-deductible in the USA).

Фото: Vitaliy Dubil у Facebook