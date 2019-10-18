Професор медицини з Канади провів у Львові дводенний майстер-клас

Канадський лікар Роман Козак побував з дводенною місією у Львові, де поділився своїм досвідом проведення малоінвазивних оперативних втручань за допомогою ультразвукових та рентгенівських апаратів.

Про це під час брифінгу у Львові у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону розповіли начальник Центру полковник медичної служби Іван Гайда та провідний хірург Західного регіону полковник медичної служби Іван Богдан, повідомляє АрміяINFORM.

«У нашому Центрі два дні працює наш канадський колега Роман Козак. Він має українське походження, його батьки - уродженці Галичини. Роман поділився досвідом з українськими військовими лікарями у проведенні мінімальних інвазивних оперативних втручань з допомогою спеціальних ультразвукових і рентгенівських апаратів», - розповів полковник медичної служби Іван Гайда.

Роман Козак - професор Університету Західного Онтаріо, лікар інтервенційної радіології Центру медичного здоров’я святого Джозефа у місті Лондон канадського штату Онтаріо. Канадський медик має бажання допомогти українським колегам у розвитку інтервенційної радіології в Україні, зокрема у військовій медицині.

«Ми лікуємо інвазивними способами, які серйозно розвинулися за останні 10–15 років у Європі й Північній Америці. Хочу допомогти опанувати нові способи лікування пацієнтів від будь-яких хвороб», - сказав Роман Козак.

Він зазначив, що важко порівняти канадську медицину з українською. Втім в Україні Роман побачив хороших фахівців, які знають свою роботу, вміють виконувати процедури. А найголовніше - прагнуть допомогти пацієнтові. «Українська медицина має добру систему та фахівців», - наголосив Козак.

Канадський лікар також пояснив, що таке інтервенційна радіологія. «Ми робимо маленькі отвори для проникнення до органів людини. Вводимо спеціальний інструмент, який просувається судинами до проблемного місця. Все робиться з допомогою ультразвукових і рентгенівських приладів. Такий підхід зменшує післяопераційний період пацієнта та сприяє скорішому одужанню», - наголосив професор.

Полковник медичної служби Іван Гайда подякував Романові Козаку за візит, підтримку України й майстер-класи для наших військових лікарів.

Фото: Укрінформ, АрміяINFORM