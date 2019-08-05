Викладач: суботня школа - часто єдиний шанс для дітей діаспори долучитись до української культури

Вивчення української мови для дітей з діаспори має свою специфіку. І українські суботні школи нерідко є єдиною можливістю для малечі пізнавати українську мову і культуру.

Про це інформаційному ресурсу українців у Туреччині UkrAyna розповіла викладачка української мови, директорка Української суботньої школи в Анкарі Валентина Хорунжа.

«Часто для багатьох дітей та батьків наша суботня школа є єдиним шансом, де вони можуть долучитись до української культури. Адже вони щодня спілкуються тільки з турецькими дітьми та зростають у середовищі, де немає українців. У нашій школі діти знаходять нових друзів, з якими разом дізнаються більше “про свою заморську батьківщину”, - розповіла Валентина Хорунжа.

За її словами, у школі були випадки, коли і російськомовні мами з України вивчали українську мову разом з дітьми.

Валентина Хорунжа зауважила, що вивчення української мови для дітей з діаспори має свою специфіку та вимагає як застосування особливих підходів, так і додаткової мотивації. Для цього застосовують кілька методик. Дуже допомагають, зокрема, заняття з театрального мистецтва.

«Ми створили 2 типи уроків української: перший – безпосереднє вивчення мови, другий – театральне мистецтво. Такий тандем методів є дуже дієвим, адже діти дуже часто соромляться розмовляти новою мовою, а участь у виставі, костюм, роль та вивчені на пам’ять репліки переносять їх у своєрідну зону комфорту. Ми завжди показуємо ці вистави для батьків, що ще більше мотивує наших учнів», - пояснила викладачка.

У новому навчальному році в Українській суботній школі в Анкарі планують змінити навчальну концепцію. Зокрема, як варіант, розглядають перерозподіл груп за рівнем знань мови та ще один навчальний день у тиждень.

Фото: ukr-ayna.com