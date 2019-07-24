В Офісі Президента зустрілися з головою Місії СКУ зі спостереження за виборами Чолієм

В Офісі Президента України відбулася зустріч із головою Міжнародної місії Світового конґресу українців (Місії СКУ) зі спостереження за виборами в Україні Євгеном Чолієм.

Про це йдеться на сторінці Офісу Президента у Facebook.

«В Офісі Президента України відбулася зустріч із Євгеном Чолієм, головою Міжнародної місії Світового Конгресу Українців зі спостереження за виборами в Україні. Пан Чолій підтвердив, що парламентські вибори 2019 відповідають міжнародним стандартам демократичних виборів», - йдеться у дописі.

Зазначається, що учасники зустрічі додатково обговорили питання подальшої співпраці щодо протистояння дезінформації та просування позитивного іміджу України у світі.

В Офісі Президента також відзначили важливість Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами для моніторингу та захисту демократії в Україні. «Саме завдяки такій міжнародній підтримці Україна може протистояти зовнішнім викликам та поділитися зі світом власними набутками проведення чесних і прозорих виборів в умовах дезінформаційних атак», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, сторони погодилися зміцнити співпрацю у майбутньому і зосередитися на конкретних проектах з розбудови іміджу України на міжнародній арені.

Фото: сторінка Офісу Президента України у Facebook