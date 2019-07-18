Українці у Литві нагадали про роль Росії у трагедії МН17

Активісти Української молодіжної асоціації Литви "Зоря" провели у Вільнюсі пам’ятну акцію до 5-ї річниці трагедії МН17.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори заходу.

Активісти зібралися 17 липня на площі Бориса Нємцова у Вільнюсi, аби нагадати суспільству про роль Росії у трагедії МН17, російську агресію в Україні, Грузії, Сирії, незаконне затримання українських моряків та інші найскладніші міжнародні злочини РФ. Учасники акції тримали, зокрема, банер із надписом: "МН17 - військовий злочин Росії", прапор України.

«Після 19 червня 2019 р. були оприлюднені висновки прокурорів Міжнародної групи слідчих у справі МН17, опубліковані імена перших чотирьох підозрюваних, а 9 березня 2020 р. планується перше засідання Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі. Цей злочин засуджується всім цивілізованим світом, незабаром будуть оприлюднені рішення і Європейського суду з прав людини. Пам'ятайте і ви», - зазначили учасники акції.

Вони нагадали, що подібні акції пройшли або плануються в усьому світі, особливо в країнах, громадяни яких стали жертвами цього злочину - в Австралії, Бельгії, Канаді, Німеччині, Індонезії, Малайзії, Нідерландах, Новій Зеландії, Філіппінах, Великій Британії.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на сході України 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Фото: Українська молодіжна асоціація Литви "Зоря"