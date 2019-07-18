Акція пам'яті жертв МН17 у Вашингтоні: Світ має припинити безкарність злочинів РФ

Путінська Росія труїть людей у Солсбері, збиває пасажирські літаки, і майже все це продовжує сходити їй з рук. Міжнародна спільнота повинна покласти край безкарності злочинів Кремля.

З такими гаслами вийшла в середу під посольство Росії у Вашингтоні група активістів, щоб нагадати про річницю трагедії з рейсом МН17, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це обов'язок кожної порядної людини – пам'ятати про трагедію МН17 і привертати увагу до цього злочину, який поки що залишається безкарним. Відсутність покарання веде до нових злочинних дій, тому тримати цей факт у фокусі уваги дуже важливо", - зауважила в коментарі Укрінформу організатор акції Ілона Доерфлер.

Вона нагадала, що історія має багато випадків, коли злочини, вчинені на українській землі, асоціюються не з тими, хто їх скоїв, а саме з місцем трагедії. "Колись були погроми євреїв царськими військами, був Бабій Яр, скоєний фашистами, було багато злочинів. Але зараз, коли про це йдеться, всі згадують здебільшого про те, що це сталося в Україні", - зазначила активістка.

Побідне може відбутися і зі збитим авіалайнером МН17. Зараз, за словами організатора акції, Росія не визнає своєї причетності й увага світу зосереджується більше на тому, що це сталося в небі над Україною.

"Однак цей злочин був скоєний Росією, групою сепаратистів, яких підтримує Москва. Світ має пам'ятати про це і притягнути всіх причетних до відповідальності, щоби упередити майбутні безкарні вбивства, - наголосила організатор акції.

Вона підкреслила, що російський режим "труїть людей по всьому світу, збиває літаки, коїть все, що заманеться, і це не повинно їм сходити з рук".

Акція під російським посольством була нечисленною, й пройшла під дощем. Однак активісти привернули увагу багатьох людей, що проїжджали поруч з російським диппредставництвом на авто, а також перехожих. Тим часом, працівники російського посольства, які виходили з воріт, намагалися уникати контактів з учасниками пікету.

У Вашингтоні відбулась акція пам'яті жертв катастрофи МН17 \ Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.