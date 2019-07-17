Трагедія MH17: у Ризі вимагали посилити санкцій проти Росії

У Ризі активісти долучилися до всесвітньої акції з нагоди п’ятої річниці збиття Росією пасажирського літака рейсу МН17.

Про це власному кореспонденту Укрінформ повідомили у Всесвітньому русі патріотів України.

"Ми сьогодні прийшли до посольства Нідерландів. Запалимо свічки і схилимо голови перед пам'яттю 298 пасажирів літака, які загинули п'ять років тому у небі над Україною", - сказала українська активістка у Латвії Тетяна Лазда.

Учасники акції закликали європейських політиків посилити тиск та санкції проти Росії, яка є винною у цій жахливій трагедії та продовжує агресію проти України.

До учасників маніфестації вийшла представник посольства Нідерландів та подякувала активістам за співчуття, небайдужість і рішучість притягнути винних у збиття літака рейсу МН17 до відповідальності.

Як повідомлялося, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

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У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Всесвітня акція до п’ятої річниці трагедії МН17 у Ризі / Фото: Tatjana Lazda, Facebook

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).