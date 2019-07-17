Українці Америки відкрито засудили зневагу Кремля до жертв трагедії МН17

Український конгресовий комітет Америки (УККА) приєднався до світової спільноти у вшануванні п'ятої річниці трагедії з пасажирським авіарейсом MH17 та відкрито засудив невизнання Росією доведених доказів її причетності до інциденту.

Про це йдеться в заяві УККА, яку Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Ураження MH17 є разючим прикладом зневаги Кремля до втрати життя ні в чому невинних людей. Справедливість має бути встановлена заради жертв цієї жахливої трагедії, і УККА очікує, що Російська Федерація нарешті визнає себе відповідальною та буде співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоби винуватці були притягнені до відповідальності", - заявив президент УККА Андрій Футей.

Український конґресовий комітет Америки – це найбільша репрезентативна організація, що об'єднує українську громаду Сполучених Штатів Америки і є членом Світового конгресу українців.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.