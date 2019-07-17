Українці Америки відкрито засудили зневагу Кремля до жертв трагедії МН17

Українці Америки відкрито засудили зневагу Кремля до жертв трагедії МН17

Заява
Укрінформ
Український конгресовий комітет Америки (УККА) приєднався до світової спільноти у вшануванні п'ятої річниці трагедії з пасажирським авіарейсом MH17 та відкрито засудив невизнання Росією доведених доказів її причетності до інциденту.

Про це йдеться в заяві УККА, яку Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Ураження MH17 є разючим прикладом зневаги Кремля до втрати життя ні в чому невинних людей. Справедливість має бути встановлена заради жертв цієї жахливої трагедії, і УККА очікує, що Російська Федерація нарешті визнає себе відповідальною та буде співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоби винуватці були притягнені до відповідальності", - заявив президент УККА Андрій Футей.

Український конґресовий комітет Америки – це найбільша репрезентативна організація, що об'єднує українську громаду Сполучених Штатів Америки і є членом Світового конгресу українців.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.

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Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

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