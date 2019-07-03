Посол України та голова Спілки українців у Португалії зустрілися з депутатом, що голосував за повернення РФ до ПАРЄ

Посол України в Португалії Інна Огнівець та голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха зустрілися з депутатом місцевого парламенту Дуартом Маркешом (Соціал-Демократична партія), який проголосував 25 червня за повернення Росії до ПАРЄ, щоб дізнатися про причини такого рішення.

Про це Павло Садоха написав у Facebook.

"Нам, українцям, є надзвичайно важливо знати аргументи депутатів за яких ми будемо голосувати у жовтні цього року на парламентських виборах у Португалії. Нагадаємо, що Дуарт Маркеш, був одним з депутатів, який підтримав Революцію Гідності, двічі був на Майдані і був співавтором резолюціі про визнання Голодомору геноцидом”, - наголошує голова Спілки українців у Португалії.

За словами Садохи, серед іншого, основною причиною такого позиціювання Дуарт Маркеш назвав можливість моніторингу дотримання прав людини на території РФ та мати плацдарм для прямого діалогу.

“Наші зауваження будувалися на історії Україно-російських відносин, де Московія жодного разу не дотрималася своїх зобов’язань. Іншим прикладом підступної політики Москви, був страшний Голодомор організований московсько-комуністичним режимом, з чим депутат португальського парламенту цілковито погодився”, - пише Садоха.

В кінці зустрічі Дуарт Маркеш висловив стурбовання у зв’язку з ситуацією навколо Консультативної Ради при Вищому комісаріаті з питань міграції, де на даний час, українську громаду представляють організації Руського мира (організатори Безсмертного полка), що маскуються під українців.

“Це питання, як і питання захисту України від московської агресії буде продовженням нашого діалогу, зазначив Дуарт Маркеш, в кінці зустрічі”, - розповів голова Спілки українців у Португалії.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Фото зі сторінки Садохи у Facebook