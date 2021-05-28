«Кіносарай» оголосив про співпрацю з чеським кінофестивалем

IX фестиваль позитивного кіно «Кіносарай» виходить на новий рівень та оголошує про співробітництво з Міжнародним фестивалем документального кіно «Їглава», який є одним із найбільших у Європі.

Про це Укрінформу повідомили організатори фестивалю.

«Програмний департамент зібрав спеціальну програму фільмів для аудиторії "Кіносараю". Крім того, дирекція кінофестивалю у Їглаві обере одного режисера серед учасників документального національного конкурсу кінофестивалю «Кіносарай», який отримає акредитацію та можливість безкоштовно подати свій фільм на цьогорічний 25-й кінофорум у Чехії», - ідеться в повідомленні. Відібрані у конкурсні програми фестивалю фільми одразу мають кваліфікацію на «Оскар» і премію Європейської кіноакадемії», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ідея попрацювати з великим міжнародним кінофестивалем виникла в організаторів «Кіносараю» ще 2020 року. Тож після перемовин із програмним департаментом «Їглави» було відібрано 6 позитивних чеських кінострічок, вироблених за останні чотири роки. До того ж усі вони зняті молодими режисерками.

«Програма «Їглави» надасть змогу глядачу переосмислити розуміння слов'янського братства в новітні часи, а започаткування спеціального призу «Їглави» для українського документального конкурсу «Кіносарай» надасть нові можливості кінематографістам потрапляти на європейські екрани», — коментує програмний директор кінофестивалю «Кіносарай», режисер монтажу Микола Базаркін (у його доробку, зокрема, такі фільми, як «Вулкан», «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго», «Рози. Фільм-Кабаре», «Історія Зимового саду»).

У спеціальній програмі від Jihlava International Documentary Film Festival такі фільми: "Чому я почуваюся хлопчиком?", Катержина Туречкова (Чехія, 2019); "Апаратегеїст", Марія-Магдалена Кохова (Чехія, 2019); "Щоденний гній", Нікола Крутілова (Чехія, 2019); "Про-волосся", Жозефіна Любояцькі (Чехія, 2019); "Аномалія", Єва Ламмелова (Чехія, 2018); "Мала", Діана Кам Ван Нгуєн (Чехія, 2017).

Директорка фестивалю «Кіносарай» Діана Карпенко (проєктна менеджерка, співзасновниця мистецького хутора «Обирок», фестивалю «Кіносарай», проєктів «ART мобілізація» й «Освітній експеримент») підкреслює важливість міжнародної співпраці для заходу, що вже вдев’яте відбудеться на Обирку: «Фестиваль «Кіносарай», як і сам Мистецький хутір «Обирок», починався, як місце зустрічі друзів-кіношників - як українських, так й іноземних. Тепер, коли спільні перегляди фільмів друзів переросли в міжнародний фестиваль короткометражного позитивного кіно, співпраця з іншими фестивалями з-за кордону є логічним продовженням розвитку «Кіносараю». Фільми програми фестивалю «Їглава» підтримують теми, навколо яких будується і наша філософія: сталий розвиток, взаємодія людини та природи, питання гендерної рівності, позитивний погляд на життя».

Як повідомляв Укрінформ, Дев’ятий Міжнародний фестиваль позитивного кіно «Кіносарай» на Мистецькому хуторі «Обирок», що на Чернігівщині, вперше триватиме чотири дні - з 25 до 28 червня.

Фестиваль включає міжнародну та українську конкурсні програми. Передбачено 8 нагород, що спеціально розроблені для фестивалю аргентинським скульптором Фабіаном Марковичем, - за найкращі ігровий, документальний та анімаційний короткометражний фільми міжнародної та вітчизняної програм.

Окрема номінація - фільми про сталий розвиток. Мистецький хутір «Обирок» вже кілька років є членом Європейської мережі екопоселень (GEN).

Також присуджується спеціальна нагорода «За пристрасть і вогонь», яку торік започаткував український режисер Ярослав Попов на честь свого друга Леоніда Кантера — відомого українського режисера, мандрівника, засновника Мистецького хутора «Обирок», фестивалю «Кіносарай» та багатьох інших проєктів.

Фото: JI.HLAVA