Кіночервень: Австралійці проти прибульців, грабіжники проти терористів, письменники проти тиранії

Шанувальників Ніколаса Кейджа і Пірса Броснана чекає зустріч зі своїми кумирами

Традиційно червень вважається у кінопрокатників початком мертвого сезону, коли орієнтовані на найширшу аудиторію блокбастери не приносять значного доходу - тож куди доречніше випустити стрічки, які і так навряд чи здатні викликати особливий глядацький ентузіазм. Звичайно ж, і за такого підходу в стрічках червня можна відшукати чимало цікавого.

З 10 червня

На висотах Нью-Йорка / In the Heights

Нашому глядачеві з його звичною недоброзичливістю до мюзиклу варто все ж дати шанс стрічці Джона Чу, яка цілком може стати одним з найбільш яскравих американських фільмів сезону. В її основі - дебютний твір головного сучасного автора жанру Лін-Мануеля Міранди, який підкорив сцену ще у 2007-му році, отримав безліч нагород, включно з «Тоні» і «Греммі», і гаряче визнання критиків і публіки. Проєкт її кіноадаптації, що планувався ще у 2008-му, пройшов випробування зміною кіностудій і знімальних груп, а реліз готової до початку 2020-го року стрічки був відкладений у зв'язку з пандемією. Затримки, втім, дозволили авторам додати сюжету з його гостросоціальною проблематикою деяких актуальних деталей.

Дія розгортається в емігрантському середовищі мешканців нью-йоркського району Вашингтонські висоти. Один з героїв виграє в лотерею 96 тисяч доларів - суму, достатню, щоб здійснити не лише давні мрії, а й допомогти близьким людям. При цьому, якщо одні пов'язують свої бажання з власним бізнесом і отриманням освіти, інші прагнуть повернутися на батьківщину, яку вони залишили десятиліття тому, що постає в їхній уяві чи не втраченим раєм.

З 17 червня

Острів Гренд-Айл / Grand Isle

Вихідні дані фільму Стівена С. Кампанеллі виявляють несподіваний зв'язок з українським кінематографом: кінодебютом одного зі сценаристів стрічки Річа Роната стала робота над драматургічною основою «Захара Беркута» Джона Вінна і Ахтема Сеітаблаєва. Втім, "Острів Гренд-Айл" анітрохи не схожий на це фентезі зі слов'янською екзотикою, його дія розгортається не на епічних просторах псевдоісторії, а в похмурих інтер'єрах трилера. Головного героя, молодого ветерана війни в Іраку, заарештовують за вбивство, проте він наполягає на своїй невинуватості. Але як все сталося насправді - і кого, власне, вбили?.. Допит у кабінеті шерифа відбувається поряд з екскурсом в недавнє минуле, в якому хлопець зайнятий досить звичною справою - лагодженням паркану, що оточує особняк відставного військового і його дружини. Сімейне життя наймачів героя, очевидно, наближається до катастрофи, і у прагненні розпалити колишню пристрасть зрадою і ревнощами вони залучають невдаху-робітника в свої ігри. Але чи не ховається за сімейним вогнищем, що дало тріщину, щось набагато більш зловісне?

Треш-нуар Кампанеллі часом спантеличує відвертою дурістю, але і захоплює жанровою вдачею, чому вельми сприяє шалена манера гри Ніколаса Кейджа, який набив руку на таких фільмах.

Битва світів / Ci sha xiao shuo jia

Стрічку китайського режисера Лу Яна можна назвати одним з найоригінальніших звернень до жанру фентезі, які добиралися до українського кінопрокату. Світи, які, як стає зрозуміло з вітчизняної назви, б'ються (в оригіналі фільм має назву «Письменницька доля»), насправді співіснують, і герої, що в них діють, пов'язані химерним, але дедалі більш зрозумілим з розвитку сюжету чином. В одній реальності, що являє собою китайський мегаполіс близького майбутнього, герой, що збожеволів від горя після багаторічних спроб відшукати зниклу доньку, пристає на пропозицію співробітниці впливової корпорації - в обмін на інформацію про місцезнаходження дитини вбити молодого письменника. В іншій реальності, очевидно, народженій уявою цього письменника казкової реальності обладунків і духів, юнак, переслідуваний воїнами жорстокого правителя, сам вирушає в місто тирана, щоб покарати його за убивство сестри.

Оригінальна і часом несподівано забавна розповідь, що включає елементи політичної сатири, є справжнім подарунком для цінителів нестандартних жанрових робіт.

Поганці / The Misfits

Після еміграції до Китаю, яка послідувала за комерційним і художнім провалом стрічки "Геракл: Початок легенди", популярний колись постановник бойовиків Ренні Гарлін зосередився на створенні не надто затребуваних західною аудиторією кун-фу бойовиків. Його нова стрічка може сприйматися як спроба повернення до Голлівуду, а також як досить цікаве жанрове осмислення зміни ідеологічних парадигм, що перетворює кіноіндустрію.

Головний персонаж фільму, досвідчений грабіжник банків (Пірс Броснан), що володіє своєрідним кодексом честі, а також пристрастю до буржуазної розкоші, є типовим представником старої гвардії героїв бойовика. Його новими подільниками, чиїм професійним і людським якостям він спочатку не схильний особливо довіряти, є молоді люди різної расової і культурної приналежності, чий сленг і зовнішній вигляд короблять естетичне почуття героя. Однак їх поступово згуртовують випробування і спільна благородна мета - викрасти золоті злитки, що використовуються для фінансування тероризму.

З 24 червня

Окупація: Місія «Дощ» / Occupation: Rainfall

Фільм австралійського режисера Люка Спарка є продовженням його стрічки "Окупація", що вийшла у 2018-му році. У першій стрічці мешканці фермерської глушини вступали в бій з прибульцями з космосу, чиї літаючі тарілки прасували лазерами міста і селища, а піхотні полки захоплювали в рабство тих, хто вижив. У фіналі герої, заручившись підтримкою армії, зуміли не лише здобути стратегічну перемогу завдяки захопленню контейнера з інопланетною біологічною зброєю, що загрожує загибеллю мешканцям Землі, а й залучити на свій бік полонених гостей з космосу проповіддю вселенського миру.

У новій стрічці, яка, за повідомленнями перших глядачів, створена з більшою майстерністю і з очевидно більш високим бюджетом, героїчний загін, що складається зі знайомих глядачеві персонажів, серед яких вже б'ються дружні прибульці, які усвідомили моральну правоту землян, з'ясовує, що окупанти розшукують якийсь «Дощ», що загрожує їм страшними бідами - і вирішує знайти його першим. Але що це, власне, за «Дощ» такий?..

Віктор_Робот

Перша повнометражна стрічка Анатолія Лавренишина, одного з найбільш обдарованих вітчизняних режисерів-мультиплікаторів, відомого за такими непересічними короткометражними роботами як "Next" і "Лавка співочих птахів", при всіх своїх достоїнствах викликає певне розчарування. Лавренишин виправдовує надії, які на нього покладалися, проявляючи дивовижну для молодого автора майстерність у зображенні гостросюжетної дії, а також антуражу фантастичного світу - населеної механічними істотами планети. Однак драматургійно історія про протистояння дівчинки і її друга-робота злим силам, що підпорядковують світ одухотворених механізмів, вирізняється прикрим поєднанням простоти і невиразності. Сумбур, що панує в розповіді, дуже нагадує інший досвід гостросюжетного сімейного кіно - "Бобот" Максима Ксенди.

Тим часом динамічність дії і чудові візуальні ефекти роблять стрічку значущою подією в історії української тривимірної анімації, що було оцінено і глядачами, і критиками: фільм отримав приз глядацьких симпатій Одеського МКФ і приз Союзу кінокритиків України «Кіноколо» як кращий анімаційний фільм.

Фестиваль місяця

Фестиваль "Тиждень швейцарського кіно" вдруге відбудеться в онлайн-режимі. З 18-го по 27-е червня у програмі огляду на фестивальній платформі будуть представлені стрічки «Приборкання саду» Саломе Джаші - один з переможців останнього фестивалю Docudays UA, в якому мегаломанський проєкт грузинського олігарха постає іронічною інтерпретацією біблійних історій про вигнання з Раю і будівництво Вавилонської вежі, «Як Гітлер вкрав рожевого кролика» Кароліни Лінк за бестселером Джудіт Керр, в якому події часів Другої світової представлені очима дев'ятирічної дівчинки, і «Моя маленька сестричка» Стефані Шуа і Вероніки Реймонд про брата і сестру, актора і драматурга, які з'ясовують стосунки перед неминучим розставанням.

Олександр Гусєв. Київ