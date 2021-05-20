Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) проаналізувало динаміку креативних індустрій за 2020 рік порівняно з 2019 роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з командою Київської школи економіки за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підготувало дослідження про обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету України і сплату єдиного внеску суб’єктами господарювання у сфері креативних індустрій у 2019 і 2020 роках. Також у звіті наведено інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання, обсягу доходу, фінансового результату. Показники дають змогу оцінити зміни сектору внаслідок кризи, викликаної пандемією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані отримано від Державної податкової служби для 34-х видів економічної діяльності, що належать до креативних індустрій. Дослідження спирається на показники офіційної статистики і не охоплює суміжні до креативних індустрій сектори економіки.

Дослідження доступне за посиланням.

Як повідомлялося, 19 травня при Кабінеті Міністрів запустили Раду з розвитку креативної економіки.