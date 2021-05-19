Кабмін запустив Раду з розвитку креативної економіки

При Кабінеті Міністрів запустили Раду з розвитку креативної економіки.

Як передає Укрінформ, за таке рішення проголосовано на засіданні уряду, повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Цілі Ради: налагодити прямий діалог у форматі "влада – бізнес", зокрема в регіонах, щодо формування креативної економіки; напрацювати пропозиції для вирішення проблемних питань та стимулювання розвитку креативних індустрій; координувати діяльність органів влади різного рівня для просування креативних індустрій на внутрішньому і міжнародних ринках", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що це стосується креативного бізнесу – 34 види діяльності, що охоплюють креативні, медійні, аудіовізуальні, видавничі, культурні та ІТ напрями (повний перелік у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 265-р).

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За його словами, планується, що співголовами Ради стануть віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації і міністр культури та інформаційної політики.

"Прийняття сьогоднішнього рішення доводить, що діалог між державою та креативним бізнесом важливий для країни. Впевнений, запуск Ради з розвитку креативної економіки сприяєтиме вирішенню проблемних питань і стимулює сферу. Це стосується і створення Національного офісу розвитку креативних індустрій, і моделі креативних хабів, і запуску програми народних художніх промислів тощо", - наголосив міністр.

Ткаченко додав, що команда МКІП вже готує офіційне засідання Ради на початку червня та секторальну зустріч по моді.

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Як повідомляв Укрінформ, на замовлення та у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики, за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Київська школа економіки підготувала дослідження про економічний вплив креативних індустрій. Звіт презентує загальний економічний зріз креативних індустрій за 2019 рік.