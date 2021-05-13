Зеленський і Шмигаль відкрили нову будівлю Київської школи економіки

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль узяли участь у відкритті нової будівлі Київської школи економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що шестиповерхова будівля площею 4,5 тис. кв. м на вулиці Миколи Шпака має 11 навчальних аудиторій, у яких можуть розміститися близько 700 студентів, а також комп’ютерний клас, івент-хол, спортзал та терасу. Новий освітній простір також включає озеленену територію та майданчик для відпочинку.

«Нова будівля КШЕ дійсно вражає, але найголовніше – це атмосфера та потенціал цих світлих людей, які тут зібралися, щоб змінювати країну на краще, створюючи можливості для якісної освіти», – сказав Зеленський.

Він привітав президента КШЕ Тимофія Милованова з відкриттям нової будівлі: «Знаю, що це була ваша мрія, і з досягненням цієї мрії я вас щиро вітаю, від серця».

Відкриття нової будівлі КШЕ / Фото: Офіс Президента

Денис Шмигаль, який разом із Володимиром Зеленським узяв участь у церемонії відкриття, висловив сподівання, що нове приміщення КШЕ стане новою сторінкою у розвитку закладу. «Нехай ця сторінка буде світлою й дуже успішною для нашої держави», – сказав глава уряду.

Він побажав Київській школі економіки процвітання, адже вона вже довела свою ефективність і прогресивність.

Своєю чергою Тимофій Милованов зазначив, що метою цього навчального закладу є зміна суспільства та країни на краще завдяки освіті. І вся спільнота КШЕ, впроваджуючи високі стандарти якості освіти, докладає багато зусиль на шляху до досягнення цієї мети.

«Я хочу присвятити життя цієї інституції, яку ми будуємо, зменшенню несправедливості та створенню рівних можливостей для людей. Щоб кожна дитина змогла спробувати розкрити свій талант через освіту – в цьому місці, з цими викладачами, які будуть захищати її, поки вона шукає себе. І які будуть навчати та розповідати, як працює світ, щоб дитина могла в цьому світі стати успішною», – наголосив Милованов.

Крім того, за словами президента КШЕ, якісна економічна освіта робить країну конкурентоспроможною на глобальному рівні та допомагає будувати успішну й заможну економіку.

Київська школа економіки – це приватний заклад вищої освіти, заснований у 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2005 року функціонує як окрема, самостійна інституція. Заклад не має кінцевого бенефіціара чи власника, ним керує виборна Рада директорів та Міжнародна академічна рада, до складу якої, зокрема, входить Нобелівський лауреат професор Роджер Маєрсон.

Програми КШЕ акредитовані як Міністерством освіти і науки України, так і міжнародною акредитаційною агенцією CEEMAN. Диплом КШЕ визнається при вступі на програму PhD у Європі та США. Школа має команду з 21 постійного викладача, 15 з яких мають західний ступінь PhD.

За останні п'ять років Київська школа економіки зросла у 10 разів: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів у семи магістратурах і 1400 слухачів професіоналізаційних програм і курсів у 2020-му.

Фото: Денис Шмигаль, Фейсбук