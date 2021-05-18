Гурт Go_A заспівав для шанувальників у пресцентрі Євробачення

Гурт Go_A, який представляє Україну на Євробаченні, виконав пісню "Шум" на прохання журналістів.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, мініконцерт відбувся у пресцентрі в будівлі Ahoy.

Іноземні журналісти були у захваті. А журналіст із Франції сказав кореспонденту Укріфнорму, що дуже вболіває за Go_A. У свою чергу, італійський колега попросив про відеопривітання для фанів в Італії.

Як повідомляв Укріфнорм, у Роттердамі 18 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2021, у якому мають виступити 16 учасників, зокрема й український гурт Go_A.

Go_A представлятиме Україну на Євробаченні із піснею "Шум" під номером 15.

На вулицях Роттердама, де проходить Євробачення-2021, можна зустріти фанатів конкурсу з прапорами, плакатами та у масках із символікою Євробачення.

17 травня на головній сцені конкурсу, що у будівлі Ahoy, відбулася генеральна репетиція пісенного конкурсу.

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Перш ніж потрапити в будівлю комплексу Ahoy, треба зробити тест, а через 48 годин - процедуру повторити. Зокрема, акредитація журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч із комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус та експрес-тести, що за процедурою схожі на ПЛР-тести.

Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі.