Євробачення-2021. Як проходила церемонія відкриття у Роттердамі

Чому доріжка, якою крокували учасники конкурсу, була бірюзова, а не червона

Церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбулася вчора на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam у Нідерландах. Учасники пісенного конкурсу крокували не червоною, а бірюзовою килимовою доріжкою, демонструючи оригінальне вбрання. Через позитивні тести на коронавірус взяти участь у церемонії відкриття змогли не всі учасники та члени делегацій.

Утім, учасники українського гурту Gо-A почуваються добре та у повному складі прийшли на відкриття.

Отже, хто захворів на COVID-19 і був змушений ізолюватися? Що робили фанати Євробачення на одному з мостів Роттердаму? І чому традиційна червона доріжка стала бірюзовою?

ВІДКРИТТЯ ЄВРОБАЧЕННЯ З РОТТЕРДАМСЬКОГО МОСТУ

Роттердам – це дуже сучасне місто з вражаючою, фантастичною архітектурою, найбільшим портом Європи та надшвидкими таксі на воді. Варто зазначити, що під час другої світової Роттердам був вщент знищений. Усе довелося зводити з нуля, і саме тому місто стало таким супер-сучасним, адже митців ніхто не стримував. Тут можна побачити і невеличкі, наче перевернуті догори дриґом кубічні жилі будиночки, і скляні хмарочоси дивної форми.

Офіційне відкриття відбулося у неділю, 16 травня, на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam. Церемонію усі охочі могли дивитися в режимі онлайн.

Щоправда, на самому початку трансляція перервалася. Фанати, які стежили за дійством з Роттердамського мосту, в якусь мить почали хвилюватися. На мосту у натовпі мене навіть обійняв якийсь чоловік, але згадавши про “корону” швидко відпустив, вигукуючи, що він лікар і вакцинувався. Я у відповідь також його заспокоїла, сказавши, що мій тест на антитіла так вразив мого лікаря, що той почав називати мене Горець.

Поки сміялися, трансляція на телефонах відновилася. Люди на мосту оживилися. Це було дійсно вражаюче: у центрі нідерландського Роттердаму міст Еразма, який через форму та білий колір ще називають «Лебідь-міст», вкрили фанати Євробачення. Люди вигукували слова підтримки учасникам, вимахували прапорами, шаликами та плакатами. Дехто вдягнув захисну маску у кольорах Євробачення. Варто зазначити, що довжина мосту «Лебідь» становить 802 метри та майже половина його була заповнена фанами пісенного конкурсу.

Учасники Євробачення радісно відгукувалися на підтримку вболівальників із мосту та махали прапорцями своїх країн. Також навпроти мосту на воді можна було побачити величезний фонтан. Відкривав захід мер Роттердаму Ахмед Абуталеб.

Мер Роттердаму Ахмед Абуталеб

«Я пишаюся бути тут. Коли я бачу прикрашене місто, я відчуваю, що місту є що святкувати. Ми маємо гарний захід тут. На жаль, це планувалося ще у 2020 році, але через коронавірус довелося скасувати, водночас цьогорічне Євробачення запам’ятається всім», - сказав він.

А ще зізнався, що не є великим експертом щодо Євробачення, але завжди цікавився ним. Мер також зазначив, що пісенний конкурс згуртовує людей, навіть якщо вони не мають змоги бути тут через коронавірус. Він згадав учасницю з Австралії, яка через коронавірус не приїхала до Нідерландів, але завдяки технологіям може бути частинкою дійства.

ПОЗИТИВНИЙ ТЕСТ НА COVID-19

Через пандемію та жорсткі обмеження представниця Австралії Montaigne не зможе вийти на сцену пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Зваживши всі ризики, делегація країни вирішила не ризикувати здоров’ям і не їхати у Роттердам. Але учасниця відсутня лише фізично. Вона братиме участь у конкурсі дистанційно.

А от делегація Ісландії, хоч і приїхала в Нідерланди, взяти участь у церемонії відкриття не змогла. У її представника діагностували коронавірус. Також днями, під час планового експрес-тестування, результат був позитивний й у члена польської делегації. Тож відповідно до протоколу тепер вони повинні перебувати на ізоляції. А решта членів делегації мають зробити ПЛР-тести, не контактувати між собою та з оточуючими.

Окрім того організатори Євробачення вирішили ізолювати представників Румунії та Мальти, бо ті проживають в одному готелі з хворими.

Солістка українського гурту Go_A минулого тижня також нажахала команду та фанів, бо погано почувалася. Але, на щастя, тест виявився негативним.

«Це була, не те щоб застуда, а більше як алергічна реакція, та дуже сильно боліла голова. Тому ми всі дуже сильно злякалися», - сказала в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Фото: EBU / ANDRES PUTTING

Бірюзовою доріжкою на церемонії відкриття Євробачення український гурт крокував у повному складі. Вбрані у білі з чорним костюми та стильні окуляри різної форми музиканти розповідали про стиль музики, який можна охарактеризувати як електро-фолк, та пояснювали ідею пісні «Шум». Зокрема, один з учасників гурту Тарас Шевченко пояснив ведучій, що назву пісні не можна трактувати буквально як шум (англ. – noise), йдеться про природу, яка прокидається.

БІРЮЗОВА ДОРІЖКА ТА БІЛА ШУБА

Не у зеленій шубі, про яку співає гурт GO_A, а у білій на вулиці Роттердама ефектно з’явився Андреас Андресен Хокеланд, більш відомий як TIX, який з піснею «Fallen Angel» представляє на «Євробаченні-2021» Норвегію. Перехожі оберталися та навіть бігли за артистами в надії потрапити разом із ними на церемонію відкриття Євробачення-2021. Можна сказати, що бірюзова доріжка фактично перетворилася на показ мод. Виконавиця з Франції Барбара Праві у чорній напівпрозорій сукні мала дуже жіночний та ніжний вигляд, незважаючи на пристрасний відтінок червоної помади. Вона виконуватиме чутливу пісню Voilà. Дуже галантними із жовтими тюльпанами під колір сукні ведучої виглядали драйвові хлопці з Литви - гурт The Roop.

TIX, який з піснею «Fallen Angel» представляє на «Євробаченні-2021» Норвегію

Росію представлятиме співачка Manizha з піснею Russian Woman. На бірюзовому килимі вона з’явилася у кокошнику та із триколором в руках. На Євробаченні Manizha співатиме про російських жінок.

Дефілювали у розкішних вбраннях артисти близько двох годин. І власне на останок таки назву причину відмови від традиційної червоної доріжки на користь бірюзової. Все виявилося банально просто: цей колір обрали через офіційного партнера Євробачення-2021 - Moroccanoil. Бренд виступає лідером у галузі професійних засобів із догляду за волоссям. Тож червону доріжку перефарбували у бірюзову.

Фото: gemeente Rotterdam-Eric Fecken Вночі свій колір змінив й «Лебідь-міст». З нагоди офіційного відкриття він замайорів кольорами нідерландського прапора і став червоно-біло-синім.

Ірина Драбок, Гаага

Фото: Ірина Драбок