Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, учасниця Євробачення -2021

У нас є автентичність і самобутність, якою ми маємо поділитися зі світом

У Нідерландах учора відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021. Захід проходив на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam. Учасники пісенного конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою. Серед них і український гурт Go_A, який вже завтра, 18 травня, у першому півфіналі вийде на сцену із піснею «Шум».

У перерві між підготовкою та репетиціями українські музиканти погодилися на інтерв’ю з Укрінформом. Усі в гарному гуморі та рішуче налаштовані “запалювати” головну сцену Євробачення. Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, як команда готується до виступу, про свій талісман - чорну пташку, самопочуття та - як нажахала фанів, коли нездужала та не вийшла на сцену під час другої репетиції. Про все це ми говорили, суворо дотримуючись коронавірусних правил у будівлі концертної зали Ahoy, - після того, як отримали негативні результати тестів на COVID-19.

КОРОНАБОНУСИ ТА ОЧІКУВАНЯ РЕЗУЛЬТАТУ ПЛР-ТЕСТУ - Вітаю! Дякую, що у такому напруженому графіку змогли зустрітися. Як настрій? Які у вас враження від організації, численних тестувань на коронавірус, зокрема, швидких дихальних тестів на COVID-19, експрес-тестів, що за процедурою схожі з ПЛР-тестами, коли за допомогою ватного тампона беруть мазок із носа? Наприклад, я маю робити тест кожні 48 годин. А які умови для учасників конкурсу? Катерина Павленко: Ми теж робимо тести кожні 48 годин, але сьогодні додалося ще одне правило. Нам усім роблять ПЛР-тести, ми не можемо дихати в трубочку. У нас вже в усіх болять носи, адже ми, коли з України виїжджали, то нам робили тести, і коли сюди прилітали, і тепер - кожні 48 години. Тож такі бонуси цьогорічні нам дісталися. - Катерино, минулого тижня ви пропустили другу репетицію, а також пресконференцію через погане самопочуття, чим дуже сильно налякали свою команду та фанів. Згодом стало відомо, що ПЛР-тест на коронавірус негативний. Як ви почуваєтеся зараз і що сталося того ранку? К. П. Я себе відчула дуже погано. Це була, не те щоб застуда, а більше як алергічна реакція, та дуже сильно боліла голова. Тому ми всі дуже сильно злякалися, мене повезли на тест. Нам сказали, що до того моменту, поки надійдуть результати, я маю перебувати у себе в номері, щоб не загрожувати іншим у разі, якщо тест виявиться позитивним. Але потім прийшли результати...

ЕКСКУРСІЯ З ВІКНА АВТОБУСА - Як вас підтримувала команда в години очікування результату? К. П. Ми мали наступного дня їхати на екскурсію в Амстердам, але хлопці на знак солідарності теж не поїхали. Тож ми залишилися у готелі, а потім прийшов негативний тест. Все добре! Зараз почуваюся набагато краще. У мене постійно подразнення в носі через те, що нам постійно роблять тести, але нічого, впораємося. - Вас дуже сильно оберігають, щоб не підхопили коронавірус. Що дозволено учасникам Євробачення і чи вдалося трохи познайомитися з Роттердамом? К. П. Ми у захваті від порту, взагалі від того, як Роттердам стоїть на воді, та від архітектури. Незважаючи на те, що після війни місто було зруйновано, але його відновили. Нам дозволено робити пробіжки та дивитися у вікно автобуса на Роттердам. І те, що ми бачимо, це максимально круті архітектурні ансамблі та дуже цікаві дизайнерські рішення. Якась така сучасність у поєднанні з природою. Ми у захваті від такого явища, як Роттердам. ПІДТРИМКА ФАНІВ ТА ЧОРНА ПТАШКА - Розкажіть, як вас підтримують фани. К. П. Та по-різному. Коли я захворіла, у мене просто вибухнули соцмережі. Мені почали писати слова підтримки. Ми відчуваємо шалену підтримку. Взагалі, дуже багато з України нам пишуть, тримають за нас кулачки та вірять у нашу перемогу.

- Як готуєтеся до свого виступу – у першому півфіналі 18 травня? К. П. Я одну репетицію пропустила, тому доводиться у номері те все наздоганяти, але у нас буде ще кілька репетицій. Я думаю, наздожену в екстреному режимі. А хлопці - красавчики. - Чи маєте якісь забобони, наприклад, вийти на сцену з лівої ноги? Може у вас є якась особлива річ, яка завжди з вами? К. П. У мене в номері та, взагалі, завжди зі мною чорна пташечка. Вона нагадує мені, що завжди треба залишатися спокійною та що все буде добре. «ШУМ» НАДИХАЄ ВЧИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ - Вперше за 15 років на Євробаченні пісня повністю прозвучить українською. Що це означає для вас? К. П. Для нас це дуже важлива подія, особисто для кожного з нас, адже всі вболіваємо за Україну. І ми хочемо, щоб українська мова звучала не тільки в межах країни, а й далі, бо вона прекрасна! У нас є прекрасна культура, у нас прекрасна музика, прекрасний фольклор, і ми хочемо донести це іншим людям. І ми бачимо, що люди цього потребують, адже ми аналізуємо реакцію іноземних фанів на нашу музику, їм це дуже подобається, бо це незвично. У нас є певна унікальність, така автентичність і самобутність, яку ми маємо продемонструвати світу та поділитися цим зі світом. - Чи немає переживання, що через те, що пісня лунатиме повністю українською, не всі глядачі Євробачення зможуть зрозуміти, про що ви співаєте? К. П. Нам дуже приємно, що у соцмережах, зокрема з Британії, Ісландії з багатьох країн, нам пишуть українською мовою. Вітаються з нами українською мовою. Нам дуже приємно, що вони намагаються з нами спілкуватися нашою мовою. Людям цікаво, що відбувається, вони починають шукати тексти, цікавитися, хто ми та що ми, і чому ми у зеленій шубі. Мені дуже багато людей пишуть, що вони почали вивчати українську мову. Навіть сьогодні скріни скидали, що скачали програму спеціальну - як у нас є програми, де ми вчимо англійську, так само вони скачали програму, де вчать українську мову.