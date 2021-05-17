У нідерландському Роттердамі, де цього року проходить пісенний конкурс “Євробачення”, на головній сцені у комплексі Ahoy стартувала генеральна репетиція.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, з огляду на пандемію коронавірусу після виступу кожного учасника сцену ретельно прибирають та обробляють.

У центрі тестування на коронавірус, розташованому біля Ahoy, сьогодні утворилася велика черга, адже всі акредитовані ЗМІ та делегації хотіли потрапити на генеральну репетицію.

У Нідерландах почалася генеральна репетиція Євробачення-2021/ Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, щоб потрапити в будівлю комплексу Ahoy, необхідно зробити тест на коронавірус, а через 48 годин процедуру треба повторити. Акредитація журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату тесту.

Наразі тривають останні приготування до "Євробачення-2021". Цьогорічний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".