Гурт Go_A виступить сьогодні у півфіналі Євробачення

У Нідерландському Роттердамі сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення-2021.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, у першому півфіналі мають виступити 16 учасників.

Український гурт Go_A активно готується до свого виступу – сьогодні, 18 травня. Go_A представлятиме Україну на Євробаченні із піснею “ШУМ” під номером 15.

На вулицях Роттердама можна зустріти фанатів Євробачення з прапорами, плакатами та у масках із символікою Євробачення.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня у нідерландському Роттердамі, де цього року проходить “Євробачення-2021”, на головній сцені конкурсу, що у будівлі Ahoy, відбулася генеральна репетиція пісенного конкурсу.

Після кожного виступу, перш ніж вийде наступний учасник, сцену ретельно прибирали та обробляли, з огляду на коронавірус.

Перш ніж потрапити в будівлю комплексу Ahoy, треба зробити тест, а через 48 годин - процедуру повторити. Зокрема, акредитація в журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч із комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус та експрес-тести, що за процедурою схожі з ПЛР-тестами.

Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі.