Український ансамбль взяв участь у хоровому фестивалі, присвяченому Євробаченню

Український вокальний ансамбль «Червоні Коралі» взяв участь у щорічному нідерландському хоровому фестивалі, який цього року присвячений Євробаченню.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, через коронавірус захід проходив в режимі онлайн. «Червоні Коралі» презентували свій кавер на пісню «Шум», з якою гурт Go_A представляє Україну на Євробаченні-2021.

«Пісня «Шум» звучала на фестивалі голландських хорів. Ми були одним з 52 хорів, що у рамках Євробачення поділилися своєю творчістю, піснями і це було дуже приємно, що нашу українську пісню чують і насолоджуються нею не лише українці, але й нідерландці», - розповіла Укрінформу диригент вокального ансамблю «Червоні Коралі» Наталія Малганова.

За її словами, в рамках хорового фестивалю було представлено опис пісні нідерландською мовою.

«Нас попросили дати опис, про що пісня, і ми цим поділилися. Переклали текст нідерландською, презентували, розповіли, що це пісня про зв'язок з природою», - зазначила вона.

А ще розповіла, що «Червоні Коралі», як ансамбль сформувалися в 2015 році. Вокальний ансамбль «Червоні Коралі» – це велика співоча родина, яка виконує як духовні, так і народні насамперед українські пісні.

«Починалося все зі співу під богослужіння, а потім ми вирішили співати українські пісні. Ми вже шостий рік співаємо разом, хоча склад змінився кардинально. Ми починали як дівочий колектив, а тепер в нас є три прекрасних мужчини. Загалом 14 учасників. В нас 13 українців і одна дівчинка з Польщі. Репертуар - це духовна музика та український фольклор», - поділилася Малганова.

Як повідомляв Укрінформ, українці в Нідерландах зробили кавери на підтримку гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021. У зніманні взяли участь знані в Нідерландах музиканти.

Зокрема, ансамбль «Русалка», з нідерландського міста Хенгело зробив свій кавер на пісню SHUM гурту Go_A. Також українці з вокального ансамблю «Червоні Коралі» зробили відео на березі моря в Нідерландах та записали свій кавер на пісню «SHUM».

Загалом українці в Нідерландах дуже активно підтримують та з нетерпінням чекають на виступ Go_A на сцені Євробачення.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Фото: chervonikorali.nl/