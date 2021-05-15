Солістка гурту Go_A: Пісня «Шум» надихає вчити українську

Пісня “Шум” гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні, викликає в іноземців бажання вчити українську мову.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Нідерландах сказала солістка гурту Катерини Павленко.

“Нам дуже приємно що у соцмережах, зокрема, з Британії, Ісландії, з багатьох країн нам пишуть українською мовою. Вітаються з нами українською мовою. Нам дуже приємно, що вони намагаються з нами спілкуватися нашою мовою. Людям цікаво, що відбувається. Вони починають шукати тексти, цікавитися, хто ми, що ми і чом ми в зеленій шубі. Мені дуже багато людей пишуть, що вони почали вивчати українську мову. Навіть сьогодні скріни скидали, що скачали програму спеціальну, як в нас є програми, де ми вчимо англійську мову, так само вони скачали програму де вчать українську мову”, - розповіла вона.

На думку одного із учасників гурту Тараса Шевченка, іноземці занурюються в українську мову і починають вивчати, бо гурт не викладає великих релізів про пісню.

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“Насправді декілька днів тому ми натикнулися на ситуацію в соцмережах, коли люди зі Швеції пояснювали людям з Британії про що наша пісня англійською мовою. Через те, що ми не викладаємо великих пресрелізів про що наша пісня, вони самі починають це вивчати і самі занурюються в українську культуру. Нам здається, що це чудово. Зокрема, вчора нам писав хлопець, який сам з Мексики, але вивчає українську філологію в Польщі”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам, щоб потрапити до комплексу Ahoy, де цього року проходить “Євробачення-2021”, кожні 48 годин треба робити тест на коронавірус.

Зокрема, акредитація в журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч із комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус та експрес-тести, що за процедурою схожі з ПЛР-тестами.

Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ. За такою самою процедурою допускають персонал та організаторів конкурсу.

Перебувати в комплексі Ahoy можна лише у спеціальних масках, які видають на вході.

Наразі тривають останні приготування до "Євробачення-2021". Учасники конкурсу проводять репетиції та дають пресконференції.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A із піснею "Шум".