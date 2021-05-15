У члена польської делегації на Євробаченні виявили коронавірус після приїзду в Роттердам

У члена польської делегації на Євробаченні, що прибула до нідерландського Роттердама, виявили коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це з'ясувалося під час планового експрес-тестування у суботу біля комплексу Ahoy, де проходить пісенний конкурс.

Відповідно до протоколу ця людина тепер має перебувати на ізоляції. Решта членів делегації мають зробити ПЛР-тести, не контактувати між собою та з оточуючими.

Як повідомляв Укрінформ, щоб потрапити до комплексу Ahoy, де проводиться “Євробачення-2021”, що 48 годин треба робити тест на коронавірус. Його роблять безкоштовно у сусідній будівлі. Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ. За такою самою процедурою у комплекс допускають персонал та організаторів конкурсу.

Перебувати в комплексі Ahoy можна лише у спеціальних масках, які видають на вході.

Нині тривають останні приготування до "Євробачення-2021". Учасники конкурсу проводять репетиції та дають пресконференції.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".