Євробачення: солістка Go_A отримала результат COVID-тесту

У Нідерландах, де цього року проходить пісенний конкурс "Євробачення-2021", солістка українського гурту Go_A отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій.

Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15.

Як повідомляв Укрінформ, солістка Go_A пропустила репетицію та пресконференцію у нідерландському Роттердамі, де цього року проходить Євробачення-2021, через погане самопочуття.

За протоколом артистка мала зробити ПЛР-тест на коронавірус.

Інші учасники гурту почувалися добре і мали негативні швидкі тести на коронавірус. На пресконференцію хлопці прийшли з українським прапором та були у гарному гуморі.

Як повідомлялося, шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.