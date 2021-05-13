Євробачення: солістка Go_A отримала результат COVID-тесту
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, тест Катерини Павленко виявився негативним, тож гурт знову у повному складі може повернутися до репетицій.
Гурт Go_A активно готується до виступу – у першому півфіналі 18 травня під номером 15.
Як повідомляв Укрінформ, солістка Go_A пропустила репетицію та пресконференцію у нідерландському Роттердамі, де цього року проходить Євробачення-2021, через погане самопочуття.
За протоколом артистка мала зробити ПЛР-тест на коронавірус.
Інші учасники гурту почувалися добре і мали негативні швидкі тести на коронавірус. На пресконференцію хлопці прийшли з українським прапором та були у гарному гуморі.
Як повідомлялося, шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.
Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.
Кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.