Солістка гурту Go_A пропустила репетицію Євробачення - здавала тест на COVID-19

Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, який представляє Україну на “Євробаченні-2021”, не була присутня на репетиції та пресконференції, оскільки здавала тест на коронавірус.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Катерина Павленко погано почувалася сьогодні вранці, тому за протоколом мала зробити ПЛР-тест на коронавірус. Вона вже його зробила і зараз відпочиває. Ми очікуємо на результат. Коли ми отримаємо негативний результат, то повернемося до репетицій”, - розповіла на пресконференції голова української делегації Оксана Скибінська.

Солістка Go_A здала тест на COVID-19 / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Інші учасники гурту запевнили, що почуваються добре, і це підтверджують негативні швидкі тести на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, щоб потрапити до комплексу Ahoy у нідерландському Роттердамі, де відбудеться “Євробачення-2021”, кожні 48 годин треба робити тест на коронавірус.

Наразі тривають останні приготування до пісенного конкурсу, який відбудеться з 18 до 22 травня. Останніми днями учасники проводять репетиції та дають пресконференції.

Кліп на пісню "Шум", з якою Go_A представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.