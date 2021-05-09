Репетиції почалися - гурт Go_A «випробував» сцену Євробачення

На сцені Євробачення йдуть перші репетиції. Серед інших учасників уже виступив і гурт Go_A.

Як повідомляє українське представництво конкурсу в Фейсбуці, закінчився другий день репетицій.

“Сьогодні свої виступи проганяли Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Мальта і... Україна! Когось спіткали невдачі, у когось перуки злітали, а Україна просто вийшла і показала, як треба!” - зазначається на сторінці “Eurovision Ukraine - Євробачення Україна”.

Репетиції Євробачення-2021 Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна/Фейсбук

“Go-A Band відчекались на сцені! Це було дуже красиво і круто! Прес-центр просто шаленів від виступу”, - розповіли у представництві.