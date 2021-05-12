У Нідерландах охочі потрапити на Євробачення кожні 48 годин робитимуть COVID-тест

У нідерландському Роттердамі, щоб потрапити до комплексу Ahoy, де цього року проходить «Євробачення-2021», кожні 48 годин треба робити тест на коронавірус.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, перш ніж потрапити в будівлю комплексу Ahoy, треба зробити тест, а через 48 годин процедуру треба повторити. Зокрема, акредитація в журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч з комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус. Однак такий тест спрацьовує не завжди, бо не усім вдається правильно дихати з першого разу. Тож, багатьом роблять експрес-тест, який за процедурою схожий з ПЛР-тестами, коли за допомогою ватного тампона з носа беруть мазок. Вже через 15 хвилин після процедури результат приходить на пошту і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ. За такою самою процедурою допускають персонал та організаторів конкурсу.

У Нідерландах охочі потрапити на Євробачення-2021 кожні 48 години робитимуть тест на COVID-1 / Фото: Ірина Драбок

Перебувати в комплексі Ahoy можна лише у спеціальних масках, які видають на вході.

Наразі тривають останні приготування до «Євробачення-2021». Учасники конкурсу проводять репетиції та дають пресконференції.

Сьогодні о 18:30 за місцевим часом відбудеться пресконференція українського гурту Go_A.

Як повідомляв Укрінформ, Україна піднялася в рейтингу Євробачення-2021. Шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу. Відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення.