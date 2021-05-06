Україна піднялася у рейтингу Євробачення – дані букмекерів
Як повідомляє Укрінформ, відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.
Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.
Варто звернути увагу на поліпшення прогнозу щодо виступу нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери називали 19-те. А до цього навіть не розглядали Go_A у списку кращих, пророкуючи то 38-ме, то 20-те місце.
А ось перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею Je Me Casse. Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею Voilà. А замикає трійку лідерів швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon’s Tears з піснею Tout l'Univers.
А тим часом кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення. На сьогодні відео має понад 3 млн переглядів лише на каналі конкурсу.