Україна піднялася у рейтингу Євробачення – дані букмекерів

Шанси України на успіх на Євробаченні-2021 у Роттердамі зросли: наша країна піднялася на 16-ту сходинку серед 39 учасників пісенного конкурсу.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні прогнози букмекерів розміщені на EurovisionWorld.com.

Цьогорічний європейський пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Варто звернути увагу на поліпшення прогнозу щодо виступу нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери називали 19-те. А до цього навіть не розглядали Go_A у списку кращих, пророкуючи то 38-ме, то 20-те місце.

А ось перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею Je Me Casse. Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею Voilà. А замикає трійку лідерів швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon’s Tears з піснею Tout l'Univers.

А тим часом кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному Ютуб-каналі Євробачення. На сьогодні відео має понад 3 млн переглядів лише на каналі конкурсу.