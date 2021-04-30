На Євробачення цьогоріч допустять 3,5 тисячі глядачів

На фестиваль "Євробачення-2021" у концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів.

Як передає Укрінформ, про таке рішення уряду Нідерландів повідомляється на сайті фестивалю.

Як зазначають організатори, така кількість присутніх становить 20% місць у залі. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році.

Допущені до концерту глядачі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу, а також пройти повторне тестування протягом п’яти наступних днів.

Як повідомлялося, Євробачення-2021 відбудеться у Роттердамі (Нідерланди). 18 травня відбудеться перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.