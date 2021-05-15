Біля арени, де проходить Євробачення-2021, поки не працюють швидкі дихальні COVID-тести

У м.Роттердамі у центрі тестування, що розташований біля арени Ahoy, де проходить Євробачення-2021, можна зробити лише експрес-тест, який за процедурою схожий з ПЛР-тестами, коли за допомогою ватного тампона беруть мазок із носа.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нідерландах, швидкі дихальні тести на COVID-19 тимчасово не працюють з технічних причин.

Медперсонал сподівається, що протягом дня зможуть відновити процедуру.

Як повідомляв Укрінформ, у нідерландському місті Роттердам, щоб потрапити до комплексу Ahoy, де цього року проходить “Євробачення-2021”, кожні 48 годин треба робити тест на коронавірус.

Перш ніж потрапити в будівлю комплексу Ahoy, треба зробити тест, а через 48 годин процедуру треба повторити. Зокрема, акредитація в журналістів починає діяти лише за наявності негативного результату на коронавірус. Тест роблять безкоштовно у сусідній будівлі поруч із комплексом Ahoy. Це швидкі дихальні тести на коронавірус та експрес-тести, що за процедурою схожі з ПЛР-тестами.

Результат надходить на пошту вже через 15 хвилин після процедури, і лише у разі негативного результату можна отримати доступ та активацію акредитації для ЗМІ. За такою самою процедурою допускають персонал та організаторів конкурсу.

Перебувати в комплексі Ahoy можна лише у спеціальних масках, які видають на вході.

Наразі тривають останні приготування до "Євробачення-2021". Учасники конкурсу проводять репетиції та дають пресконференції.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A із піснею "Шум".