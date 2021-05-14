У Чернівцях відреставрують університетську церкву

У Чернівцях в рамках програми Президента України "Велика реставрація" цього року почнуть рятувати будівлю семінарської церкви університету від тріщин і грибка.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

"Семінарську церкву у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича рятуватимуть від тріщин та грибка. Цьогоріч розпочнеться відновлення фасадів будівлі у рамках програми Президента "Велика реставрація"", - йдеться у повідомленні.

Наразі уже виготовили проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла усі необхідні експертизи, а в університеті оголосили тендер на виконання робіт.

"Надзвичайно важливо розпочати реставрацію саме зараз, бо за кілька років відновлювати доведеться набагато більше, і вартуватиме це дорожче", – пояснив фахівець центру управління об’єктом ЮНЕСКО університету Євген Чередюк.

В обласній адміністрації зазначають, що реставрація церкви дуже необхідна, адже вода, яка потрапила під фундамент, вимила ґрунт. Через це споруда просіла, а на фасаді утворилися тріщини, які із часом можуть розповсюдитись будівлею. Саме їх і усуватимуть під час реставрації.

Крім того, планують відновити втрачені декоративні елементи екстер’єру, кладку, яка також пошкоджена вологою. Білокам’яні елементи, колони та карнизи відновлять та очистять від грибка, а вітражі – від бруду.

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"Фактично ми відновимо увесь фасад, до найдрібніших деталей. Резиденція митрополитів Буковини та Далмації, в тому числі й Семінарська церква, входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому існують певні зобов’язання щодо збереження архітектурного комплексу в належному стані", – додав фахівець.

Вартуватиме відновлення Семінарської церкви 8 мільйонів гривень. Роботи повинна виконувати компанія, що має дозвіл на здійснення реставраційних робіт пам’яток національного значення.

Як повідомляв Укрінформ, у межах програми "Велика реставрація" упродовж трьох років планується реставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.

Фото: Чернівецька ОДА