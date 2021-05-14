У Чернігові поновили реставрацію філармонійного центру

У Чернігові поновили призупинені роботи з реставрації обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, понад 100-річна будівля якого є пам’яткою архітектури.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"У 2019 році на реставраційні роботи було витрачено понад 3,3 млн грн, у 2020-му - 5,9 млн. Решту фінансування - більш ніж 22 млн грн - планують освоїти у поточному році", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що майже 20 млн грн на реставрацію виділить державний бюджет, а 2,2 млн - обласний. Роботи на об’єкті ведуться в межах президентської програми "Велике будівництво". Вони розраховані на три роки, загальна кошторисна вартість проєкту - майже 31,8 млн грн.

У попередні роки в історичній будівлі філармонії замінили вікна, двері, водостоки, тротуар біля будівлі, відновили кладку, фасади, ліпнину. У цьому році реставрація буде продовжена. Приміщення закладу зроблять доступнішими для маломобільних груп населення, крісла в глядацькій залі замінять, сцену також оновлять.

У січні 2019 року Чернігівська ОДА повідомляла, що загальна вартість проєкту з реставрації будівлі філармонійного центру становить 15,4 млн грн. Завдяки проведенню тендерних процедур витрати мали бути ще меншими - близько 11,4 млн грн. Всі роботи планувалося виконати до 31 грудня 2020 року. Зазначалося, що востаннє фасад культурної установи ремонтували близько двох десятиліть тому, а внутрішні роботи не проводилися понад 35 років.

Будівля, яка нині реставрується, - це колишній будинок Миколаївського єпархіального братства, зведений у 1911-1912 роках, пам’ятка архітектури місцевого значення. У 1941 році під час бомбардувань Чернігова вона була спалена та відновлена в післявоєнні роки.