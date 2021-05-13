У Дніпрі завершують реконструкцію найстарішої гімназії міста - фото

У Дніпрі за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершують реконструкцію гімназії №33 - найстарішої гімназії міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської державної адміністрації.

Зазначається, що оновлений навчальний заклад буде енергоефективним та комфортним для учнів і вчителів. «Реконструкцію найстарішої гімназії Дніпра проводимо, використовуючи сучасні технології. Все – для понад 700 учнів, їхніх вчителів та батьків», – розповів голова ОДА Валентин Резніченко.

За словами підрядників, у ході ремонту довелося демонтувати майже все, залишивши лише стіни та історичну частину фасаду. За півтора століття існування гімназії значних ремонтних робіт не проводилось.

Реконструкція гімназії у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОДА

Крім заміни всіх комунікацій, даху, зовнішніх та внутрішніх робіт для потреб учнів створили дворівневий харчоблок. На першому поверсі зберігатимуть продукти, на другому розмістили їдальню з яскравими картинками.

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Зараз будівельники працюють над завершенням харчоблоку і благоустроєм території.

Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор президентської програми, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко сказав, що у 2021 році за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде відремонтовано та побудовано 95 шкіл та 70 дитячих садочків по всій країні.