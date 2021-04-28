На Чернігівщині непрацюючу школу за 7 мільйонів перетворять на дитсадок
Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.
"Загальна вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень, з яких 4,16 млн - кошти ДФРР, а 2,93 млн - кошти місцевого бюджету Кіптівської сільської ради. Роботи проводитимуться в декілька етапів і розпочнуться вже найближчим часом", - ідеться у повідомлені.
Зазначається, що під сучасний і комфортний дитсадок реконструюють приміщення непрацюючої з 2016 року Кіптівської школи. Новий дошкільний заклад прийматиме дітей з п’ятьох прилеглих сіл громади.
Зараз у Кіптях працює дитячий садок "Лелека" на 15 місць. Проте цього недостатньо, зараз його відвідують 19 дошкільнят. Приміщення, в якому розміщено заклад, побудоване ще на початку ХХ століття. У садочку немає внутрішніх туалетів, музичної та спортивної зал. Харчоблок суміщений із їдальнею, відсутні адміністративні та підсобні кімнати.
До складу Кіптівської громади входить 19 населених пунктів. На їх території функціонує 4 дитячі садки, де виховується 106 дітей. З них 25 їздять у заклади з інших сіл.
Як повідомлялося, програма Президента "Велике будівництво" у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури.