На Чернігівщині непрацюючу школу за 7 мільйонів перетворять на дитсадок

У Кіптівській громаді Чернігівщини незабаром стартує реалізація президентського проєкту "Велике будівництво" із перетворення непрацюючої школи на сучасний дитсадок на 34 місця.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"Загальна вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень, з яких 4,16 млн - кошти ДФРР, а 2,93 млн - кошти місцевого бюджету Кіптівської сільської ради. Роботи проводитимуться в декілька етапів і розпочнуться вже найближчим часом", - ідеться у повідомлені.

Зазначається, що під сучасний і комфортний дитсадок реконструюють приміщення непрацюючої з 2016 року Кіптівської школи. Новий дошкільний заклад прийматиме дітей з п’ятьох прилеглих сіл громади.

Зараз у Кіптях працює дитячий садок "Лелека" на 15 місць. Проте цього недостатньо, зараз його відвідують 19 дошкільнят. Приміщення, в якому розміщено заклад, побудоване ще на початку ХХ століття. У садочку немає внутрішніх туалетів, музичної та спортивної зал. Харчоблок суміщений із їдальнею, відсутні адміністративні та підсобні кімнати.

До складу Кіптівської громади входить 19 населених пунктів. На їх території функціонує 4 дитячі садки, де виховується 106 дітей. З них 25 їздять у заклади з інших сіл.

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Як повідомлялося, програма Президента "Велике будівництво" у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури.