Культурні послуги мають бути доступні всім українцям - Ткаченко

Культурні послуги мають бути доступні всім жителям України без винятку незалежно від того, чи це велике місто або маленьке село.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи ухвалення Верховною Радою низки законів у сфері культури та туризму в Фейсбуці.

"Культурні послуги мають бути доступні всім жителям України без виключень. Тому мета МКІП – надати можливості для цього. Незалежно від того, чи це велике місто або маленьке село. Цей закон – поштовх для розвитку або трансформації існуючих культурних закладів і убезпечення їх від ліквідації чи нераціонального використання. А також крок до впровадження центрів культурних послуг в місцях, що цього потребують", - зауважив Ткаченко щодо законопроєкту № 4318 «Про культурні послуги».

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо розвитку закладів культури

За його словами, схвалений закон, зокрема, передбачає:

– введення до правового поля понять «державна політика у сфері культури», «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг»;

– моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, щоб стежити за результативністю;

– чітке визначення повноважень органів держвлади, які мають впровадити реформу забезпечення населення культурними послугами;

– запобіжні механізми для необґрунтованого закриття закладів культури органами місцевого самоврядування. Такі випадки мають контролюватися і присікатися.

Щодо прийнятого в першому читанні законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму № 4162, очільник МКІП відзначив, що основна мета законодавчої ініціативи - запровадження Єдиного туристичного реєстру (ЄТР). "Галузь потребує системи, яка матиме відомості про усі суб’єкти туристичної діяльності, в тому числі для прозорості ведення бізнесу і створення рівних умов. Запуск державного електронного інформаційного реєстру дозволить врегулювати це питання", - вважає Ткаченко.

Читайте також: Рада зробила крок до створення Єдиного туристичного реєстру

Серед плюсів ЄТР міністр окреслив такі:

– спрощення ряду процедур, зокрема, ліцензування туроператорської діяльності можна здійснити через просту реєстрацію в ЄТР; а банківську гарантію замінити на фінансове забезпечення суб’єкта туристичної діяльності. Також є можливість подавати всі необхідні документи онлайн;

– ЄТР міститиме достовірну інформацію про суб’єктів туристичної діяльності, якою можуть користуватися і представники галузі, і насамперед туристи;

– зменшення корупційних ризиків та адміністративного тиску на суб’єктів ринку, спрощення ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень;

Ще один ухвалений закон - про внесення змін до закону "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів, які надають готельні послуги ( № 2673) - як зауважив Ткаченко, передбачає, що звертатися стосовно встановлення відповідної категорії об'єкту туристичної інфраструктури зможе не лише власник, а й користувач, наприклад, орендар. "У перспективі це допоможе збільшити кількість об’єктів готельної інфраструктури. А, отже, і з’являться нові робочі місця, що важливо для регіонального розвитку і покращення економіки відповідних областей", - резюмував міністр культури та інформполітики.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запровадити систему сертифікатів на придбання культурних, туристичних послуг і книговидання.