Культурні послуги мають бути доступні всім українцям - Ткаченко
Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи ухвалення Верховною Радою низки законів у сфері культури та туризму в Фейсбуці.
"Культурні послуги мають бути доступні всім жителям України без виключень. Тому мета МКІП – надати можливості для цього. Незалежно від того, чи це велике місто або маленьке село. Цей закон – поштовх для розвитку або трансформації існуючих культурних закладів і убезпечення їх від ліквідації чи нераціонального використання. А також крок до впровадження центрів культурних послуг в місцях, що цього потребують", - зауважив Ткаченко щодо законопроєкту № 4318 «Про культурні послуги».
За його словами, схвалений закон, зокрема, передбачає:
– введення до правового поля понять «державна політика у сфері культури», «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг»;
– моніторинг та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури, щоб стежити за результативністю;
– чітке визначення повноважень органів держвлади, які мають впровадити реформу забезпечення населення культурними послугами;
– запобіжні механізми для необґрунтованого закриття закладів культури органами місцевого самоврядування. Такі випадки мають контролюватися і присікатися.
Щодо прийнятого в першому читанні законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму № 4162, очільник МКІП відзначив, що основна мета законодавчої ініціативи - запровадження Єдиного туристичного реєстру (ЄТР). "Галузь потребує системи, яка матиме відомості про усі суб’єкти туристичної діяльності, в тому числі для прозорості ведення бізнесу і створення рівних умов. Запуск державного електронного інформаційного реєстру дозволить врегулювати це питання", - вважає Ткаченко.
Серед плюсів ЄТР міністр окреслив такі:
– спрощення ряду процедур, зокрема, ліцензування туроператорської діяльності можна здійснити через просту реєстрацію в ЄТР; а банківську гарантію замінити на фінансове забезпечення суб’єкта туристичної діяльності. Також є можливість подавати всі необхідні документи онлайн;
– ЄТР міститиме достовірну інформацію про суб’єктів туристичної діяльності, якою можуть користуватися і представники галузі, і насамперед туристи;
– зменшення корупційних ризиків та адміністративного тиску на суб’єктів ринку, спрощення ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень;
Ще один ухвалений закон - про внесення змін до закону "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів, які надають готельні послуги ( № 2673) - як зауважив Ткаченко, передбачає, що звертатися стосовно встановлення відповідної категорії об'єкту туристичної інфраструктури зможе не лише власник, а й користувач, наприклад, орендар. "У перспективі це допоможе збільшити кількість об’єктів готельної інфраструктури. А, отже, і з’являться нові робочі місця, що важливо для регіонального розвитку і покращення економіки відповідних областей", - резюмував міністр культури та інформполітики.
Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запровадити систему сертифікатів на придбання культурних, туристичних послуг і книговидання.