Рада розширила коло суб’єктів надання готельних послуг

Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер ухвалила закон №2673 «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг».

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 256 народних депутатів.

Зокрема, законом пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості. Так, житлові об’єкти туристичної інфраструктури, які належать або управляються підприємцями, зможуть вважатися готелями та вести туристичний бізнес.

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У пояснювальній записці йдеться, що реалізація ухваленого документу сприятиме стимулюванню та активізації розвитку ринку надання готельних послуг, збільшенню кількості готельної інфраструктури, і, як наслідок, – збільшенню зайнятості населення, його доходів та економічному зростанню регіонів, на території яких функціонуватимуть об’єкти туристичної інфраструктури.

Закон набуває чинності з 1 січня 2023 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні цей законопроєкт 1 вересня 2020 року.