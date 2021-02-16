В Україні почалися зйомки фільму, який розвінчає радянські міфи про Донбас

Команда проєкту з робочою назвою «ЄвроДонбас» розпочала роботу над фільмом, націленим розвінчати радянські міфи та розповісти, що понад 100 років тому Донбас був невід'ємною складовою європейської економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створюється фільм.

За словами режисера фільму Корнія Грицюка та продюсерки Анни Паленчук, їхньою метою є розповісти справжню історію регіону. Адже у ХІХ столітті територію Донбасу населяли переселенці та підприємці з Бельгії, Британії, Німеччини, Франції, США, Швейцарії, Нідерландів та Польщі, які посеред степу побудували заводи й металургійні комбінати, зробивши Донбас одним із економічно найпотужніших регіонів Європи. Більшість даних про цей період Сходу України було знищено радянською владою, але багато будівель того часу збережені. Тож автори по крихтах збирають інформацію в архівах України та інших країн і спілкуються з нащадками європейців, які брали участь у розбудові Донбасу, та експертами, намагаючись відтворити перебіг подій тих часів.

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Остгейм, Лібенталь, Нью-Йорк, Блюменфельд, Бунге, Марієнталь – такі назви мали міста і села Донбасу. Майже всі вони в радянські часи отримали типові комуністичні та «антибуржуазні» назви - як Новгородське або Юнокомунарівськ - разом з вигаданою проросійською історією, яку, на жаль, отримав і весь Донбас, перетворившись на найбільш міфологізовану радянську територію. Насправді ж на Донбасі розташовані десятки міст, містечок та сіл, заснованих європейськими переселенцями та місцевими українцями ще наприкінці ХІХ ст., а його розквіт почався задовго до приходу більшовиків. Його батьки-засновники – німці, бельгійці, британці, французи та американці.

Саме завдяки європейським інвестиціям у промисловість та великій праці місцевих та заробітчан з інших частин України Донбас уже на початку ХХ століття з «дикого поля» перетворився на передовий регіон навіть порівняно з Європою. Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, філіали французьких та німецьких банків, динамічні міста з сучасною на той час архітектурою, вихід на європейські ринки, економічне зростання, транснаціональні підприємства, серед яких відділення компанії Siemens, справжній космополітизм, високий рівень життя робітників та великі перспективи – таким був Донбас до приходу радянської влади. Відтак, саме про такий Донбас та його історичне минуле й розкаже фільм «ЄвроДонбас».

«Мені особисто, як людині, яка народилася у Донецьку і якій болить усе, що сьогодні відбувається на Донбасі, дуже хочеться не тільки повернути землякам їхню історію, а й поділитися нею з іншими українцями. На жаль, радянські та пострадянські міфи про героїв-робітників комуністичної індустріалізації, бандитів Донбасу, “мешканців особливого регіону” або нащадків “царських зеків” дуже глибоко вкорінились як міфологеми. Я впевнений, що дуже важливо відкрити цю територію не тільки для місцевих, а змінити в цілому ставлення до неї. Це наша українська земля, яка була штучно зрусифікована, а її населенню десятиліттями нав’язували проросійські наративи. Ми зробимо об’єктивний історичний документальний фільм та спробуємо знайти відповіді не тільки на питання сьогодення, але й на те, що нам робити у майбутньому. Бо, як відомо, - і на прикладі Донбасу ми це бачимо особливо яскраво, хто не пам’ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього», - коментує режисер.

Як зазначається, проєкт документального фільму «ЄвроДонбас» кінокомпанії 435 FILMS став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 1,98 млн грн. Автори сценарію – Корній Грицюк та Анна Паленчук, оператор – Богдан Кінащук. Основний знімальний період заплановано на весну 2021 року.

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Нині команда збирає архівні матеріали періоду розбудови промислового Донбасу європейцями з 1870-х по 1920-і роки, а також шукає героїв для фільму.

«Якщо ви маєте, що розповісти, напишіть на сторінку проєкту у Facebook», - закликають автори проєкту.